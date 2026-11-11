Burhanettin Duran'dan dikkat çeken COP31 sözleri! "Diplomasinin merkezindeyiz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, COP31'i 5 kıtadan yaklaşık 4 bin basın mensubunun takip ettiğini açıkladı. Türkiye'nin 2026'da ev sahipliği yaptığı üç büyük zirveyle diplomasinin merkezinde yer aldığını belirten Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında yaklaşık 20 ikili görüşme gerçekleştirmesinin beklendiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Duran, zirvenin uluslararası önemine, Türkiye'nin iklim diplomasisindeki rolüne ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

"TÜRKİYE DİPLOMASİNİN MERKEZİNDE OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Türkiye'nin 2026 yılında NATO, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve COP31 olmak üzere üç önemli zirveye ev sahipliği yaptığını belirten Duran, bu organizasyonlarla Türkiye'nin uluslararası diplomasideki konumunu gösterdiğini söyledi.

Duran, “2026 yılı içerisinde Türkiye'nin liderlik ettiği çok önemli üç zirve gerçekleşti. Bunlardan bir tanesi NATO zirvesiydi, daha sonra Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi, şimdi de COP31'le Türkiye diplomasinin merkezinde olduğunu hem dünyaya hem de bölgesine göstermiş oldu” ifadelerini kullandı.

"İKLİM ADALETİ VE UYGULAMA ÖN PLANA ÇIKIYOR"

COP31'in temel yaklaşımının konsensüs, aksiyon ve diyalog üzerine kurulduğunu kaydeden Duran, iklim değişikliğiyle mücadelede alınan kararların somut uygulamalara dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

Zirvede iklim adaletinin öncelikli başlıklardan biri olduğunu belirten Duran, sanayileşmiş ülkelerin çevresel sorumluluklarının daha fazla olduğunu ifade etti. Gelişmekte olan ülkelerin iklim mücadelesinde yalnız bırakılmaması gerektiğini söyleyen Duran, finansman ve teknoloji paylaşımının önemine dikkat çekti.

İkinci önemli başlığın ise alınan kararların hayata geçirilmesi olduğunu belirten Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşımını, “Mış gibi yapmayacağız, alınan kararlar uygulamaya konulmalı” sözleriyle aktardı.

"GAZZE'DE ÇEVRE SOYKIRIMI DA UYGULANDI"

Gazze'de yaşananların iklim meselesinden ayrı değerlendirilemeyeceğini söyleyen Duran, İsrail'in saldırılarının çevre üzerinde de yıkıcı etkiler oluşturduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında çevresel tahribata dikkat çektiğini belirten Duran, “Gazze'de Netanyahu hükümetinin uygulamış olduğu bir soykırım var, ama bununla da yetinmediler. Zeytin ağaçlarını katlederek aslında orada bir çevre soykırımı da uyguladılar” dedi.

Burhanettin Durandan dikkat çeken COP31 sözleri! Diplomasinin merkezindeyiz

ERDOĞAN 20'YE YAKIN İKİLİ GÖRÜŞME YAPACAK

COP31 kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü belirten Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'ya gelişinden itibaren 10 ikili görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Erdoğan'ın zirvede iki ayrı konuşma yaptığını hatırlatan Duran, ertesi gün de yoğun bir görüşme programı bulunduğunu belirterek, “En az o kadar bir görüşmenin yapılması, 20'ye yakın bir ikili görüşmeyi yapması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

5 KITADAN 4 BİN BASIN MENSUBU

İletişim Başkanlığının medya akreditasyonu konusunda Birleşmiş Milletler ile koordineli çalıştığını aktaran Duran, COP31'in uluslararası basında yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Duran, “Yaklaşık 5 kıtadan 4 bin basın mensubu bu büyük zirveyi takip ediyor. 9'u ile 20'si arasında devam eden bu zirvenin basın tarafından ilgi görmesi bizi çok memnun ediyor” diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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