Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgeye 2 su tankeri, 2 dozer, 1 tır, 1 pikap gönderildi.

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Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Piribeyler Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Bursa Büyükorhan'da orman yangını! Müdahale sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı 3 arazöz ve 1 insansız hava aracı (drone) bölgeye gönderildi. BUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki 2 su tankerinin yanı sıra, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünden 2 dozer, 1 tır, 1 pikap ve 1 su tankeri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Bursa Büyükorhan'da orman yangını! Müdahale sürüyor

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Öte yandan 3 su tankeri de yangın bölgesine sevk edilirken, Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 3 helikopter ve 1 uçak havadan ve karadan yürütülen çalışmalara katılıyor. Ekiplerin yangını söndürme ve kontrol altına alma çalışmaları koordineli şekilde devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bursa Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBursa

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