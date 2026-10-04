Bursa Büyükorhan'da orman yangını! Müdahale sürüyor
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgeye 2 su tankeri, 2 dozer, 1 tır, 1 pikap gönderildi.
Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Piribeyler Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı 3 arazöz ve 1 insansız hava aracı (drone) bölgeye gönderildi. BUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki 2 su tankerinin yanı sıra, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünden 2 dozer, 1 tır, 1 pikap ve 1 su tankeri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Öte yandan 3 su tankeri de yangın bölgesine sevk edilirken, Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 3 helikopter ve 1 uçak havadan ve karadan yürütülen çalışmalara katılıyor. Ekiplerin yangını söndürme ve kontrol altına alma çalışmaları koordineli şekilde devam ediyor.