Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Bursa Büyükorhan'da orman yangını! Müdahale sürüyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgeye 2 su tankeri, 2 dozer, 1 tır, 1 pikap gönderildi.

Kaydet
|

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Piribeyler Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Bursa Büyükorhan'da orman yangını! Müdahale sürüyor
Başlık ResmiBursa Büyükorhan'da orman yangını! Müdahale sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı 3 arazöz ve 1 insansız hava aracı (drone) bölgeye gönderildi. BUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki 2 su tankerinin yanı sıra, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünden 2 dozer, 1 tır, 1 pikap ve 1 su tankeri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Bursa Büyükorhan'da orman yangını! Müdahale sürüyor
Başlık ResmiBursa Büyükorhan'da orman yangını! Müdahale sürüyor

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Öte yandan 3 su tankeri de yangın bölgesine sevk edilirken, Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 3 helikopter ve 1 uçak havadan ve karadan yürütülen çalışmalara katılıyor. Ekiplerin yangını söndürme ve kontrol altına alma çalışmaları koordineli şekilde devam ediyor.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bursa
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.