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Bursa'da okula belinde silahla giren şahıs gözaltına alındı

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Bursa'da okula belinde silahla giren şahıs gözaltına alındı
Başlık ResmiBursada okula belinde silahla giren şahıs gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulu’na bir kişinin silahla girmesi polis ekiplerini alarma geçirdi. Okulda yakalanan şahsın silahının taşıma ruhsatlı olduğu belirtildi. Şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir ortaokula belinde silahla giren 24 yaşındaki kişi, okul personellerinin ihbarı sonrasında polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Akhisar Mahallesi’nde eğitim öğretimi sürdüren İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulu’nda yaşandı. Alınan bilgilere göre, Sait K. (24), yeğeniyle alakalı okul müdürüyle görüşmek için okula geldi. Fakat şahsın belinde silah olduğunu gören eğitimciler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar sonrasında bölgeye gönderilen polis ekipleri, okulun yakınlarında devriye görevi gerçekleştirdiği esnada olaydan haberdar olarak kısa sürede okula vardı.

Bursada okula belinde silahla giren şahıs gözaltına alındı
Başlık ResmiBursada okula belinde silahla giren şahıs gözaltına alındı

SİLAH TAŞIMA RUHSATLI ÇIKTI

Ekipler, şahsı okul içinde yakaladı. Gerçekleştirilen incelemede şahsın üstünde olan tabancanın taşıma ruhsatlı olduğu tespit edildi. Fakat kamu kurum ve kuruluşlarına silahla girilmesi sebebiyle şahıs polis ekipleri tarafından yine de gözaltına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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