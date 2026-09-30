Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Zeytinburnu’nda okul çevresinde silah yakalandı: 1 şüpheli tutuklandı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Zeytinburnu’nda okul çevresinde silah yakalandı: 1 şüpheli tutuklandı
Başlık ResmiZeytinburnu’nda okul çevresinde silah yakalandı: 1 şüpheli tutuklandı

İstanbul Zeytinburnu’nda okullar çevresinde çocuk ve gençlerin güvenliğine yönelik denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobildeki 2 kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri serbest bırakılırken diğeri tutuklandı. Olayın herhangi bir okulun içinde ya da okulla bağlantılı olarak yaşanmadığı belirtildi.

Kaydet
|

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin okul çevrelerinde yürüttüğü güvenlik çalışmaları sırasında şüpheli bir otomobil durduruldu. Araçta bulunan 2 kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve şarjöre basılı 7 fişek ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ OTOMOBİL DURDURULDU

Olay, Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde meydana geldi.

Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde çalışma yürüten polis ekipleri, şüpheli gördükleri bir otomobili durdurdu.

Araçta bulunan M.B. ve Y.A. isimli 2 kişi otomobilden indirilerek üst aramasından geçirildi.

RUHSATSIZ TABANCA VE 7 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin yapılan kontrollerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ile şarjöre basılı 7 adet fişek bulundu.

Silah ve mühimmata el koyan ekipler, M.B. ile Y.A.’yı gözaltına aldı.

OLAYIN OKULLA BAĞLANTISI OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Emniyet kaynaklarından aktarılan bilgiye göre olay, polis ekiplerinin okul çevrelerinde çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaları sırasında tespit edildi.

Silahın herhangi bir okulun içerisinde ele geçirilmediği ve olayın doğrudan bir okul ya da öğrencilerle bağlantısının bulunmadığı özellikle belirtildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.B. serbest bırakıldı.

Diğer şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAKMADAN GEÇME
Okul saldırıları sonrası düğmeye basıldı, sosyal medyadaki provokasyonun sonu cezaevi oldu
GÜNDEM

Okul saldırıları sonrası düğmeye basıldı, sosyal medyadaki provokasyonun sonu cezaevi oldu
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.