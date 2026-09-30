Zeytinburnu’nda okul çevresinde silah yakalandı: 1 şüpheli tutuklandı

İstanbul Zeytinburnu’nda okullar çevresinde çocuk ve gençlerin güvenliğine yönelik denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobildeki 2 kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri serbest bırakılırken diğeri tutuklandı. Olayın herhangi bir okulun içinde ya da okulla bağlantılı olarak yaşanmadığı belirtildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin okul çevrelerinde yürüttüğü güvenlik çalışmaları sırasında şüpheli bir otomobil durduruldu. Araçta bulunan 2 kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve şarjöre basılı 7 fişek ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ OTOMOBİL DURDURULDU

Olay, Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde meydana geldi.

Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde çalışma yürüten polis ekipleri, şüpheli gördükleri bir otomobili durdurdu.

Araçta bulunan M.B. ve Y.A. isimli 2 kişi otomobilden indirilerek üst aramasından geçirildi.

RUHSATSIZ TABANCA VE 7 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin yapılan kontrollerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ile şarjöre basılı 7 adet fişek bulundu.

Silah ve mühimmata el koyan ekipler, M.B. ile Y.A.’yı gözaltına aldı.

OLAYIN OKULLA BAĞLANTISI OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Emniyet kaynaklarından aktarılan bilgiye göre olay, polis ekiplerinin okul çevrelerinde çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaları sırasında tespit edildi.

Silahın herhangi bir okulun içerisinde ele geçirilmediği ve olayın doğrudan bir okul ya da öğrencilerle bağlantısının bulunmadığı özellikle belirtildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.B. serbest bırakıldı.

Diğer şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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