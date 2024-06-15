Büyük kaçış nasıl son buldu? Eylem Tok ve oğlunun yakalanmasında Küba ve özel okul detayı

İstanbul'da ölümlü kazaya neden olan oğlu Timur Cihantimur ile ABD'ye kaçan Eylem Tok'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dün Boston'da oğlu ile yakalanan Tok, salı günü mahkemeye çıkacak. Öte yandan anne oğulun ABD'den kaçma planları, nasıl yakalandıkları da gün yüzüne çıktı.

ABD'de tutuklanan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un planı ortaya çıktı! İşte dosyadaki o detay

ABD'de tutuklanan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un planı ortaya çıktı! İşte dosyadaki o detay

1 Mart'ta İstanbul Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

OĞLUNU DA ALIP ABD'YE KAÇMIŞTI

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti. Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

Tok ve oğlu, Türkiye'den kaçarken havalimanında görüntülenmişti.

ABD'DE TUTUKLANDILAR

ABD'de günlerini gün eden anne oğul, kaçtıktan sonra da orada kameralara yakalanmış ve rahat tavırlarıyla dikkat çekmişti. Konuyla ilgili resmi kurumlardan açıklama beklenirken dün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını bildirdi.

SALI GÜNÜ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Boston'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran'da yapılacaktır. Bu duruşma sonrası başlayacak iade yargılaması sürecini yakından takip edecek, şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri için gerekli girişimlerimizi sürdüreceğiz."

46 BİN DOLARLIK OKULU GEZERKEN YAKALANDILAR

Tok ve oğlunun yakalanması başta Aci ailesi olmak üzere Türkiye'de memnuniyetle karşılandı. Anne oğulun planları ve ABD'de nasıl bir yaşam sürdükleri ise merak konusu olmaya devam ediyor. İddialara göre Timur Cihantimur, mahkeme belgelerinde Boston'da yıllık ücreti 46.000 dolar olan bir özel okulu gezmek üzereyken tutuklandı. O anlarda yanında bulunan annesi Eylem Tok'un üzerinde tam 5 bin dolar nakit bulunuyordu.

KÜBA'YA KAÇMAYI PLANLAMIŞLAR

Yine belgelerden edinilen bilgilere göre anne oğulun mayıs atında Miami'de oldukları, Küba'ya seyahat edebilmek için sahte pasaport temin etmeye çalıştıklarını öğrenildi.