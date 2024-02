Büyük savaş yolda, tek hamleyle dünya ateş topuna dönebilir

Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze soykırımı BM’deki çöküşü ispatladı. ABD-İran restleşmesi, zaten ateş topu olan O. Doğu’daki gerilimi zirveye çıkardı. II. Dünya Savaşı’na benzer ekonomik-siyasi tablo bugün de mevcut ve her an büyük savaş patlak verebilir!

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Rusya ve Ukrayna savaşının ardından İsrail’in 7 Ekim’de Gazze’de başlattığı katliam ‘büyük savaş’ riskini katladı. Gazze’deki gerilim; Akdeniz, Kızıldeniz ekseni ile Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün ve İran gibi ülkelerle birlikte Pasifik’i de hareketlendirdi. Gazetemize konuşan uzmanlar, mevcut şartların II. Dünya Harbi öncesiyle büyük benzerlik arz ettiğini söyledi.

Askerî stratejist Kemal Olçar, I. Dünya Savaşı’na giden süreçte kömür, II. Dünya Savaşı’nda ise petrolün önemli rol oynadığını belirtti. Olçar’a göre içerisinde bulunduğumuz global gerilimin kuşatıcı savaş boyutuna evrilmesinde yine enerji ve politika belirleyici faktör olacak.

Dünya hâkimiyetinin bir anlamda Orta Doğu’nun kontrolünden geçtiğini vurgulayan Kemal Olçar, “Ruslar, zaten bir savaşın içerisinde. Çin ise Pasifik’ten Asya’ya açılan koridorda ne kadar ısrarcı olduğunu her fırsatta gösteriyor. Olayın özünde Süveyş, Bab el-Mendep ve Basra’nın kontrolü var. Çinliler dünya pazarına çıkan her beş üründen dördünü kendi dağıtmak istiyor. Bu noktada politik gerekçe ise İsrail ve siyonizm olacak. Daha öncesinde itici unsur Almanların uydurduğu nasyonal sosyalizm olmuştu. O dönem Hitler Almanya’sı her yere saldırdı. Şimdi de arzımevut (vadedilmiş topraklar) bahanesiyle İsrail bölgeyi kan gölüne çeviriyor. Şayet fırtına koparsa sadece Irak ve Suriye değil S. Arabistan, Ürdün, Cibuti, Somali, Yemen ve Bahreyn dâhil birçok ülke ateş topuna döner” dedi.

BİR OPERASYON YETER

Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel ise Akdeniz ve bölge geneline yığılan silah gücünün ne denli büyük bir tehdit olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: Birçok ülke savaşı vesayet güçleri üzerinden yürüttü. Ancak gelinen noktada bölgesel veya küresel bir savaş an meselesi. İsrail bu süreçte baş aktör, çünkü çıkacak bir büyük savaşta siyonist anlayış mevcut alanını genişletmeyi planlıyor. Diğer yandan PKK’yı kullanan ülkeler ve bir diğer proksi güç olan Şii militanlar için de bölgesel ya da dünya savaşı süreci farklı bir dönemin başlangıcı olur. Şayet ABD ve müttefikleri Irak ya da Suriye’den ibaret bir harekât düzenler ise buradan küresel savaş sonucu çıkmayabilir. Ancak İran’ın doğrudan vurulması savaşı küresel boyuta taşıyabilir.

BIDEN’IN TAVRI ÖNEMLİ

Konu ile ilgili görüşlerine başvurduğumuz bir diğer isim olan Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Ünver Noi, hem İsrail hem de ABD üslerine karşı saldırıların savaşı körükleyen faktör olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: Ürdün’deki ABD üssüne saldırı bir dönüm noktası. Seçimlere giderken Başkan Biden’ın bu saldırıya nasıl cevap vereceği önemli. Cumhuriyetçiler, Biden’ın İran topraklarına doğrudan saldırıyla karşılık verilmesini istiyor. Böyle bir adım kesinlikle daha büyük bir savaşa yol açabilir. BM başta olmak üzere uluslararası misyon birçok konuda yetersiz kalıyor. BM için tasfiye ve yeni bir uluslararası örgüt ihtimali var. Bu aynı zamanda yeni bir dünya düzeninin ilanı olur.

ABD, SALDIRIDAN IRAK'TAKİ ÖRGÜTÜ SORUMLU TUTTU

ABD yönetimi, Suriye-Ürdün sınırındaki üssüne düzenlenen ve 3 Amerikan askerinin öldüğü saldırının, Irak’ta İslami Direniş adlı örgüt tarafından gerçekleştirildiğine inandığını açıkladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Beyaz Saray’da verdiği basın brifinginde, “Saldırının İslami Direniş adlı çatı bir örgüt tarafından planlanıp gerçekleştirildiğine inanıyoruz ki bu grup Kataib Hizbullah dahil, birçok örgütü barındırıyor” ifadesini kullandı. ABD yönetimi, söz konusu saldırının ardından “olayda İran’ın desteklediği gruplar var” şeklinde değerlendirmelerde bulunmuş, ABD Başkanı Joe Biden ise saldırıya silah temin etmeleri bağlamında İran’ın dolaylı olarak sorumlu olduğunu savunmuştu. Tahran bu iddiaları reddetmişti.

İRAN: MİSİLLEME YAPARIZ

Ürdün sınırındaki üssü İran bağlantılı güçler tarafından saldırıya uğrayan ve üç askerini kaybeden ABD, Tahran yönetimine gerekli cevabı vereceğini ilan etti. Başkan Joe Biden “Misillemenin yerine ve zamanına biz karar vereceğiz” mesajını yollarken, “Orta Doğu’daki savaşı yaymak gibi bir niyetimiz de yok” açıklamasıyla “nokta operasyon” düzenleneceğini ima etti. Önceki gün Irak üzerinde yaşanan tanker uçak hareketliliği “İran’a operasyon başlatılıyor” yorumlarına yol açtı. Ancak korkulan gerçekleşmedi. Bölgede bu gelişmelere sahne olurken Tahran’dan ABD’ye ültimatom gibi bir mesaj gitti. İran “Topraklarımızı, çıkarlarımızı ve vatandaşlarımızı hedef alacak her türlü saldırıya anında cevap vereceğiz” dedi. Devrim Muhafızları da “Hiçbir tehdidi karşılıksız bırakmayız” açıklamasını yaptı.

CIA: ORTA DAOĞU KAYNIYOR

Filistin’in ardından Lübnan ve diğer ülkeleri savaşla tehdit eden İsrail, ateşi bölgeye yayma planları yapıyor. CIA Direktörü William Burns “Son 40 yılın büyük kısmını Orta Doğu’da harcadım ve bölgeyi bu kadar patlamaya hazır çok nadir gördüm” dedi. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş için de “Kiev’e desteği kesmek kendi kalemize gol atmak olur” ifadesini kullanan Burns, ABD’nin pozisyonunu koruyacağını vurguladı.

PUTİN BATI'YI SUÇLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı esirleri taşıyan Il-76 nakliye uçağının düşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Uçak Patriot sistemleriyle vuruldu. Bu, kesin tespit edildi. Füze, Ukrayna yönetiminin kontrolündeki topraklardan fırlatıldı. Batılı ülkeler olayı örtbas etmeye çalışıyor. Uluslararası gözlemciler gelip araştırsın” dedi.

ALMAN VE İNGİLİZ TETİKTE

Hem Almanya hem de İngiltere, Rusya’ya karşı bir savaş hazırlığı içerisine girdi. İngiliz Savunma Bakanı Grant Shapps “Halkımız Rusya’ya karşı savaşmak için eğitim görmeli” dedi. Her senaryoya karşı tedbirli olmak isteyen Almanya da vatandaşlarını uyardı: Savaş durumunda bodrum ve garajlar sığınak olarak kullanılacak. Ayrıca pil, temel gıda ve acil ihtiyaçlarınızı da yanınızda bulundurun.