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    • Netanyahu'nun Gazze planı ortaya çıktı: Dört aşamalı taslak ABD’ye sunuldu

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, yaklaşık 4 aydır saldırı ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi’nin geleceğiyle ilgili çok aşamalı ve uzun vadeli bir plan taslağı üzerinde çalıştığı ve bu taslağı ABD ile de paylaştığı belirtildi. İddia İbranice yayın yapan Maariv gazetesi tarafından haberleştirildi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Netanyahu&#039;nun Gazze planı ortaya çıktı: Dört aşamalı taslak ABD’ye sunuldu
    İsrail, Abd, Gazze, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Netanyahu’nun bir grup işadamıyla hazırladığı ABD yetkilileri ve ilgili taraflarla paylaştığı planın ilk aşamasına göre saldırıların sona ermesinin ardından Gazze Şeridi’nde kurulacak bir askerî yönetim, geçiş döneminde buraya girecek insani yardım ve sivil nüfusun idari işlerini yürütecek.

    İkinci aşamada, Suudi Arabistan, Mısır, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’in katılımıyla kurulacak bir Arap koalisyonu ile işbirliği içinde Gazze’de Fetih ve Hamas’ın yer almadığı yeni bir Filistin yönetimi oluşturulacak. İsrail, Batı Şeria’da olduğu gibi Gazze’ye de müdahale etme hakkını saklı tutacak.

    Üçüncü aşamada, Gazze’de kurulacak yeni Filistin yönetiminin başarı ve istikrar sağlaması hâlinde bu yönetimin Batı Şeria’da da hâkim olması için yeni bir reform hazırlanacak. Ayrıca Filistin eğitim sistemindeki müfredat da değiştirilecek.

    Son aşamada ise, planın başarılı yürütülmesi hâlinde 2 ila 4 yıl içerisinde işgal altındaki Gazze ve Batı Şeria’daki Filistin yönetimi idaresinde, ordusu bulunmayan bir Filistin Devleti kurulacak. İsrail yasadışı Yahudi yerleşim yerlerini tahliye etmeden yeni Filistin devletine toprak devretmeyi de değerlendirecek.

    Netanyahu'nun Gazze planı ortaya çıktı: Dört aşamalı taslak ABD’ye sunuldu

    İsrail’in teslim ettiği 100 Filistinli  toplu mezara defnedildi. Bir okulda da elleri ve gözleri bağlanarak katledilen 30 sivil bulundu. 

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İsrailAbdGazze
    Haberler > Dünya > Netanyahu'nun Gazze planı ortaya çıktı: Dört aşamalı taslak ABD’ye sunuldu
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