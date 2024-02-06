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    • Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışma: 2 polis yaralandı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken giriş-çıkışlar kapatıldı. 2 polis yaralandı.

    Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde silah sesleri yükseldi. Silah seslerini duyanlar panikle yere yattı.

    Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adliyeye giriş çıkışlar kapatıldı.

    2 polis yaralandı.

    Saldırganlar polis tarafından yakalandı.

    Çatışmanın sebebi ise henüz bilinmiyor.

    AYRINTILAR HAZIRLANIYOR...

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışma: 2 polis yaralandı
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