Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışma: 2 polis yaralandı
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken giriş-çıkışlar kapatıldı. 2 polis yaralandı.
Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde silah sesleri yükseldi. Silah seslerini duyanlar panikle yere yattı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adliyeye giriş çıkışlar kapatıldı.
2 polis yaralandı.
Saldırganlar polis tarafından yakalandı.
Çatışmanın sebebi ise henüz bilinmiyor.
AYRINTILAR HAZIRLANIYOR...