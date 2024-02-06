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    • Çağlayan Adliyesi önündeki terör saldırısına yayın yasağı geldi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Çağlayan Adliyesi önündeki terör saldırısına yayın yasağı geldi
    Rtük, Yayın Yasağı, Çağlayan, Adliye, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirildi, 3'ü polis 6 kişi yaralandı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konuyla ilgili yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

    Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açıldı. Olayda, ilk belirlemelere göre biri kadın 2 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Silah seslerinin duyulması üzerine adliye önündekiler, bina içerisine kaçarken, adliye içindekiler yere yattı.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay nedeniyle adliyenin meydan yakınında bulunan C kapısı kapatılırken, polis ekiplerince adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

    YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir, X hesabından yaptığı açıklamada yayın yasağını kararını duyurdu.

    Şahin şu ifadeleri kullandı:

    "İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği Çağlayan Adliyesi’ndeki terörist saldırıya ilişkin olarak "yayın yasağı" kararı almıştır. Yayıncılarımızın alınan kararı hassasiyetle uygulamaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    RtükYayın YasağıÇağlayanAdliye
    Haberler > Gündem > Çağlayan Adliyesi önündeki terör saldırısına yayın yasağı geldi
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