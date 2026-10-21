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Çalınan Japon çanının akıbeti belli oldu! 37 yıl önce hediye edilmişti

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Çalınan Japon çanının akıbeti belli oldu! 37 yıl önce hediye edilmişti
Başlık ResmiÇalınan Japon çanının akıbeti belli oldu! 37 yıl önce hediye edilmişti

Japonya'nın Tonami Belediyesi tarafından 37 yıl önce Yalavo Belediyesi'ne hediye edilen Japon Barış Çanı çalınmıştı. Yürütülen soruşturma sonucunda çalınan çanın akıbeti belli oldu. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklanırken, çanı satan alan 3 hurdacı hakkında işlem yapıldı.

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Yalova'nın kardeş şehri Japonya'nın Tonami Belediyesi tarafından 37 yıl önce hediye edilen Japon Barış Çanı'nın çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı. Çalınan çan, yeniden sergilenmek üzere Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Çalınan Japon çanının akıbeti belli oldu! 37 yıl önce hediye edilmişti
Başlık ResmiÇalınan Japon çanının akıbeti belli oldu! 37 yıl önce hediye edilmişti

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda olayla bağlantılı 3 şüphelinin tespit edildiği, yakalanan 2 şüphelinin çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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HURDACILARA SATMIŞLAR

Çanı satın alan 3 hurdacı hakkında da "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan adli işlem uygulandığı kaydedildi.
Japon Barış Çanı'nın eski yerinde sergilenmek üzere belediye yetkililerine teslim edildiği ifade edildi.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, olayın kısa sürede aydınlatılmasında gösterdikleri gayret ve titiz çalışmalar nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ve emniyet mensuplarına teşekkür edilerek, kamu düzeninin korunması ve suçla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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