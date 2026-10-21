Antalya’da çöp atmaya giden zabıta memuru İbrahim Uysal, 1915 tarihli damgalı askeri bir sedye buldu. Birinci Dünya Savaşı döneminde kullanılan askeri sedyelerle benzerlik gösteren sedye, Çanakkale Savaş Müze’sine verildi. Uysal “Üzerinde kanlar vardı ve bizlere ait olduğunu düşündüm. Üzerinde şehit kanı olduğunu düşündüğümüz sedye ancak tarihe emanet edilebilirdi" dedi.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan 46 yaşındaki İbrahim Uysal, çöpten tarih buldu.

1915 TARİHLİ DAMGAYI GÖRDÜ

Komşusunun uyarısıyla konteynerdeki sedyeyi fark eden Uysal, sedyenin kollarında 1915 tarihli damga, parçalanmış kumaşı, ahşap kolları ve el emeğiyle işlenmiş demir işçiliğini gördü.

Çöpten 111 yıllık tarih çıktı! Kumaşı parçalanmış, kan lekeleri var: Bu nadide eseri bağışladım

Sedyenin askeri bir sedye olduğunu düşünen Uysal, görsellerini Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na ulaştırdı. Yapılan incelemeler sonrası kendisine ulaşan yetkililer, Uysal’a sedyeyi muhafaza etmesi gerektiğini söylediler.

Çöpten 111 yıllık tarih çıktı! Kumaşı parçalanmış, kan lekeleri var: Bu nadide eseri bağışladım

SAVAŞ MÜZESİNE GÖNDERİLDİ

Ön incelemelerde Birinci Dünya Savaşı döneminde kullanılan askeri sedyelerle benzerlik taşıyan sedye, Çanakkale'ye götürülüp tescillenerek savaş müzesindeki yerini aldı.

Çöpten 111 yıllık tarih çıktı! Kumaşı parçalanmış, kan lekeleri var: Bu nadide eseri bağışladım

“TARİHİ, TARİHE BAĞIŞLAMAK İSTERDİM”

İbrahim Uysal, yaşananları şöyle anlattı:

Askeri, tarihi bir sedyeydi. Hatta iki tarafındaki kollarda 1915 kabartması da vardı. Çok eski ve gerçek olabileceğini düşünüp araştırmalar yapmaya başladım. Çanakkale Savaş Müze’sindeki yetkililerle görüştüm, benden görselleri istediler ve gönderdim. 3 ay sonra dönüş yaptılar, gerçek olduğunu, diğer dünya savaş müzelerini araştırdıklarını ve bir orijinalinin İngiltere’de birisinde bizde olduğunu söylediler. En kısa sürede teslim alacaklarını ve muhafaza etmem gerektiğini söylediler. Ben de böyle önemli bir tarihi, tarihe bağışlamak isterdim ve Çanakkale Savaş Müzemize bu nadide eseri bağışladım.

Çöpten 111 yıllık tarih çıktı! Kumaşı parçalanmış, kan lekeleri var: Bu nadide eseri bağışladım

"KAN LEKELERİ VARDI"

Sedyede kan lekelerini fark ettiğini aktaran Uysal, "Üzerinde çok fazla kan lekeleri vardı, ayrıca araştıracaklarını söylediler. Bu anlamda da belki bir şehit kanı vardı üzerinde. Üzerinde şehit kanı olduğunu düşündüğümüz sedye ancak tarihe emanet edilebilirdi" ifadelerini kullandı.

Çöpten 111 yıllık tarih çıktı! Kumaşı parçalanmış, kan lekeleri var: Bu nadide eseri bağışladım

“VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YAPTIM”

Uysal, “Belki de bir şehit vardı üzerinde, bunu tarihçiler daha iyi bilecektir. Üzerindeki demirlerin dahi işlenmiş olması, el emeği olması, dövme demirden olması ilgimi çekti. Ve kesinlikle bize ait olduğu net. Çok bir şey yapmadım, sadece vatandaşlık görevimi yaptım" dedi.

Çöpten 111 yıllık tarih çıktı! Kumaşı parçalanmış, kan lekeleri var: Bu nadide eseri bağışladım

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Antalya Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAntalya

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