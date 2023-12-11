'Çalışmaya gidiyorum' deyip evden çıktı; 23 yıldır haber alınamıyor

11 Aralık 2023 14:22 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 14:34

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'ten Londra'ya gttiğinde 19 yaşında olan kayıp oğlunun ve oğlunu yasa dışı yollarla yurt dışına götürmek isteyenlerin bulunmasını isteyen anne, “Bizim istediğimiz sağ ise gelsin, öldüyse de bir mezarı olsun istiyoruz” dedi.

Murat Okçu'nun ablası Özgül Çınar, kardeşinin 2000 yılında çalışmak üzere Londra'ya gitmek için evden çıktığını ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını ifade etti. Murat Okçu'dan haber alamayan aile, 2005 ve 2009 yıllarında Cumhurbaşkanlığı'na ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Daire Başkanlığı'na bulunması için talepte bulundu. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli şahısları gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Okçu ailesine Murat'tan olduğu iddia edilen bir mektup geldi. Mektupta iyi olduğu, evlendiği ve geri dönmek istemediği ifadeleri yer aldı.

Murat Okçu’nun birlikte kaçak yollarla yurt dışına gittiği arkadaşına ulaşan aile, arkadaşı tarafından Okçu'nun Sırbistan sınırından geçerken suya düşerek öldüğünün söylenmesi üzerine büyük şok yaşadı. Aile, tüm çabalarına rağmen çocuklarının izini bulamadı. Oğullarının öldüğü iddiaları üzerine aile, oğlunu yasa dışı yollarla götürmek isteyenler ve oğlunun öldürülmesine ya da kaybolmasına neden olanların bulunmasını istedi.

“ÖLMEDEN OĞLUMU GÖZÜMLE GÖRMEK İSTİYORUM”

23 yıldır oğlundan haber alamayan ve ölmeden çocuğunun yüzünü görmek isteyen anne Sultan Okçu, “Makinayla yaşıyorum. Çocuğumu getirinde gözüm açık göreyim. Köprüden geçerken Murat'ın düştüğünü gören arkadaşları, ‘Murat diye seslendik arkasına döndüğünde baktı ve geri yürümüş' dediler. Muradım, gelsin boynuna sarılırdım ölmeden gözümle görmek isterim. Benim oğlum neredeyse öldüyse de sağ ise onların haberi var, söylemediler ve bizim haberimiz yok dediler” ifadelerini kullandı.

“SAĞ İSE GELSİN, ÖLÜYSE DE BİR MEZARI OLSUN İSTİYORUZ”

Yurt dışına kaçak yollarla gitmeye çalışırken kaybolan ve 23 yıldır haber alınamayan Murat Okçu'nun kız kardeşi Özgül Çınar, “Kardeşim Murat Okçu'nun bir an önce bulunmasını istiyorum. Ölüyse de diriyse de bulunmasını istiyoruz başka bir şey istemiyoruz. Çalışmak için yurt dışına gitti ve o günden beri bulunamadı. Ekonomik sıkıntılar yüzünden Sırbistan da işte kaybolduğundan sonra da haber alınamadı. Annem gözü açıkken görmesini istiyoruz. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Sağ ise gelsin, ölüyse de bir mezarı olsun istiyoruz. Ben şebekenin bulunmasını istiyorum ve cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu.