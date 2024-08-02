Camiide kendi selasını duydu! Eski eşi ‘mizah’ dedi!

Bursa’da yaşayan Zafer Kufacı, ayrıldığı 6 yıllık dini nikahlı eşi Tuğçe Emir’in selasını okutunca gözaltına alındı. Mahkemede tehdit suçundan ev hapsi verilen şahıs, emniyette verdiği ifadede "Çocuğumu bana göstermediği için yaptım. Tehdit değil, mizah amaçlı yaptım" dedi.

Bursa'da ayrıldığı 6 yıllık dini nikahlı eşi Tuğçe Emir'in camiiden selasını okutunca gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece 'tehdit' suçundan ev hapsi cezası verilen Zafer Kufacı, yürütülen soruşturmada ‘ısrarlı takip' suçundan tekrar hakim karşısına çıktı.

Tuğçe Emir, bir buçuk yıl önce şiddetli geçimsizlik sebebiyle eşini terk ederek çocuğuyla birlikte ailesinin yanına gitmişti.

KENDİ SELASINI DUYDU

Sürekli eski eşi Zafer Kufacı'dan ölüm mesajları aldığını iddia eden Emir, oturduğu mahallede bulunan camiden öğlen vakti kendisinin selasını duymasıyla şoke oldu.

Korkup paniğe kapılan Emir'in camii görevlilerine ulaşması üzerine, görevliler bir süre hoparlörden selanın yanlış olduğunu belirten anonslar yaptı.

Olayın ardından Emir, soluğu polis merkezinde aldı.

GÜLEREK VİDEOYA ALDI

İddiaya göre Kufacı, sela için cami imamına eski eşinin bilgilerini yazıp verdi. Kağıdı alan imam, öğle vakti selayı okudu. Yakın bir noktada selanın okunmasını bekleyen Kufacı, o anları gülerek cep telefonuyla kayda aldı.

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

Olayın sosyal medyada büyümesinin ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Kufacı'yı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Kufacı, "Çocuğumu bana göstermediği için yaptım. Tehdit değil, mizah amaçlı yaptım" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kufacı'ya çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi.

HALA DIŞARIDA GEZİYOR İDDİASI

Verilen ceza sonrası Emir, “Ev hapsi verildi ama hala dışarıda geziyor, beni tehdit ediyor. Korkudan dışarı çıkamıyorum” dedi.







