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Çanakkale, Bolu, Manisa'da orman yangını! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 ilde yangına müdahale edildiğini duyurdu.

Türkiye, alevlerle mücadeleye devam ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle yurdun dört bir yanında çıkan yangınlar bugün de sürdü. Çanakkale, Bolu ve Manisa'da ormanlık alanlarda yangın çıktı. Ekipler alevlere karşı canhıraş çalışmasını sürdürüyor.

Çanakkale, Bolu, Manisa'da orman yangını! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı - 1. ResimÇANAKKALE'DE 2 ORMAN İŞÇİSİ YARALANDI

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı bölgesi yangın nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatıldı. Yangına giderken kaza geçiren 2 orman işçisi ise yaralandı.

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı bölgesi de yangın sebebiyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Çanakkale, Bolu, Manisa'da orman yangını! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı - 2. ResimBOLU'DAKİ YANGIN ESKİŞEHİR'E ULAŞTI

Bolu'da Bekirfakılar Köyü yakılarında çıkan yangın geniş alana yayıldı. Ekipler dört koldan yangına müdahale ederken Yeniköy ile Seferler Köyü için tahliye kararı verildi. 

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir'de gökyüzünü kapladı.

Çanakkale, Bolu, Manisa'da orman yangını! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı - 3. Resim

MANİSA'DA YANGIN İKİNCİ GÜNÜNDE

Manisa’nın Gördes ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Yangının ilerleyişinin durduğu öğrenilirken İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadele yürütüyor.

Çanakkale, Bolu, Manisa'da orman yangını! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı - 2. Resim

ALEVLERE KARŞI CANHIRAŞ MÜCADELE

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale, Bolu ve Manisa'da süren yangınlara ilişkin açıklama yaptı.
 
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meydana gelen orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirten Yumaklı, "Çanakkale Eceabat, Bolu Göynük ve Manisa Gördes'te çıkan orman yangınlara karşı; 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracımız ve bin 413 ormanın kahramanı sevk edildi" ifadesini kullandı.
 
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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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