Çanakkale’de sır ölüm: 4 gündür kayıp gencin cesedi bulundu
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 4 gündür kayıp olan 22 yaşındaki Hakan Kalmaoğlu, dere yatağında ölü olarak bulundu. Şüpheli ölümle ilgili inceleme başlatıldı.
Hakan Kalmaoğlu’ndan 24 Haziran’dan beri haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekipler Hakan Kalmaoğlu’nu aramaya başladı. Tüm kameraları inceleyen ekipler, Kalmaoğlu’nun kamera görüntülerinde son görüldüğü Camicedit Mahallesi’ndeki Karamenderes Çayı’nda arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler bir süre sonra çayın yatağında Kalmaoğlu’nun cansız bedenine ulaştı.
OTOPSİ YAPILACAK
Kalmaoğlu’nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı