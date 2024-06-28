Çanakkale’de sır ölüm: 4 gündür kayıp gencin cesedi bulundu

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Haziran 2024 16:51 - Güncelleme: 28 Haziran 2024 16:52 - Güncelleme:

Otopsi, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 4 gündür kayıp olan 22 yaşındaki Hakan Kalmaoğlu, dere yatağında ölü olarak bulundu. Şüpheli ölümle ilgili inceleme başlatıldı.