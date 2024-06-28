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Çanakkale’de sır ölüm: 4 gündür kayıp gencin cesedi bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çanakkale’de sır ölüm: 4 gündür kayıp gencin cesedi bulundu
Otopsi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 4 gündür kayıp olan 22 yaşındaki Hakan Kalmaoğlu, dere yatağında ölü olarak bulundu. Şüpheli ölümle ilgili inceleme başlatıldı.

Hakan Kalmaoğlu’ndan 24 Haziran’dan beri haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. 

Çanakkale’de sır ölüm: 4 gündür kayıp gencin cesedi bulundu - 1. Resim

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler Hakan Kalmaoğlu’nu aramaya başladı. Tüm kameraları inceleyen ekipler, Kalmaoğlu’nun kamera görüntülerinde son görüldüğü Camicedit Mahallesi’ndeki Karamenderes Çayı’nda arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler bir süre sonra çayın yatağında Kalmaoğlu’nun cansız bedenine ulaştı.

Çanakkale’de sır ölüm: 4 gündür kayıp gencin cesedi bulundu - 2. Resim

OTOPSİ YAPILACAK

Kalmaoğlu’nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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