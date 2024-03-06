Canlı yayında gergin anlar! Özgür Özel "Bu doğru değil" diyerek tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün akşam katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen uzun sorunun ardından sunucunun reklama gitmek istemesine tepki gösterdi. Özel, "Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

DEM'LE İTTİFAK YAPTILAR MI?

Özel, DEM Parti ile yerel seçimde bazı yerlerde ittifak yapıp yapmadıklarına ilişkin, "Bir büyük işbirliği yapılabilir miydi? Artısı eksisi hesaplanırdı. Ama böyle bir imkan olmadı." dedi. Partisinin 31 Mart'taki yerel seçimlerde başarılı olacağını, anketlerin de bunu gösterdiğini ifade eden Özel, seçimler için birlik ve bütünlük içinde, azimle çalıştıklarını dile getirdi.

"BU DOĞRU BİR ŞEY DEĞİL"

Önemli mesajlar veren Özel, bir ara sinirlerine hakim olamadı. Sunucunun uzun sorusunun ardından hemen reklama gitmek istemesine tepki gösteren Özel, "Bu doğru bir şey değil. Bu kadar uzun ve yorum içeren sorudan sonra... Buradan şimdi giden olacak gelen olacak... O zaman böyle soruları daha kısa sorup cevabı daha kısa alacaksınız. Reklama öyle gitmek lazım" dedi.