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Çarpışan iki araç alev topuna döndü: 2 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çarpışan iki araç alev topuna döndü: 2 yaralı
Trafik Kazası, Alev Topu, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Sancaktepe'de trafikte ters yönde ilerleyen otomobil ile karşı yönden gelen ticari taksi çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken araçlar kullanılamaz hale geldi.

Bugün saat 04.15 sularında Şile Yolu Paşaköy Caddesi üzerinde iddiaya göre trafikte ters yönde ilerleyen 16 AKY 328 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 34 TBK 91 plakalı ticari taksi ile kafa kafaya çarpıştı.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Kaza sonucu taksideki 2 yolcu yararlanırken araçlar bir anda alev almaya başladı. Yangının kısa sürede büyümesi ile iki araç da alev topuna döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpışan iki araç alev topuna döndü: 2 yaralı - 1. Resim

Kaza nedeniyle yolda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Çekici yardımıyla araçlar yoldan kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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