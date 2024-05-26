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Çatalca'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kaza, Ölüm, Yaralı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çatalca'da iki araba kafa kafaya çarpıştı. Kaza yerinde can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Feci kaza, akşam saatlerinde İnceğiz Mahallesi Hanice Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen B.U. kontrolündeki otomobil, Mehmet Mahsun Şenol'un idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

SÜRÜCÜLERDEN BİRİ ÖLDÜ, 3 DE YARALI VAR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan B.U. ile diğer 2 kişi yaralanırken sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Mahsun Şenol ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kurtarılamayarak kaybetti.

Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri olay yerinde ise konu ile ilgili çalışma yaptı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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