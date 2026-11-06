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Cem Gölbaşı'na suikast hazırlığı: Beş kişi tutuklandı

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Cem Gölbaşı'na suikast hazırlığı: Beş kişi tutuklandı
Başlık ResmiCem Gölbaşına suikast hazırlığı: Beş kişi tutuklandı

"Daltonlar" olarak bilinen yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na silahlı eylem hazırlığında oldukları belirlenen 5 şüpheli tutuklandı. Örgütte 'Baron' olarak bilinen Yusuf Can Güngör'ün talimatıyla suikast hazırlığı yapan çete üyelerinin 'koşullar oluşmadığı' gerekçesiyle eylemden vazgeçtikleri öğrenilmişti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Daltonlar" suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler hakimlikçe tutuklandı.

Cem Gölbaşına suikast hazırlığı: Beş kişi tutuklandı
Başlık ResmiCem Gölbaşına suikast hazırlığı: Beş kişi tutuklandı

HÜCRE EVİNDEN SİLAHLAR ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya dair yapılan açıklamalara göre süreç şu şekilde gelişti:

Örgütte "Baron" lakabını kullanan Yusuf Can Güngör'ün talimatıyla Cem Gölbaşı'na eylem düzenlemek üzere Adana'dan İstanbul'a gelen İbrahim Çiftçi, 31 Ekim'de Beyoğlu'nda yakalandı. Şüphelinin üzerinden 1 ruhsatsız tabanca, 2 uzatılmış şarjör ve 1 otomatik tabanca çıktı.

Yapılan incelemelerde Çiftçi'nin, Gaziantep'ten İstanbul'a eylem için gelen Cihan Can Gökkuş, Abdulkadir Demir ve Orhan Bozan ile Esenyurt'taki bir hücre evinde kaldığı belirlendi ve bu isimler de gözaltına alındı.

Şüphelilerin eylemde kullanacağı silahları temin ettiği belirlenen Çınar Aksoy'un ikametinde yapılan aramalarda ise 1 uzun namlulu piyade tüfeği ve 200 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin ilk beyanlarında, Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları ancak uygun koşullar oluşmadığı iddiasıyla eylemden vazgeçtikleri belirtildi.

Editör : DOĞUKAN AKGÜN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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