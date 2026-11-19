Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e büyük önem verdiğini söyledi. Tugay "İzmirli hizmete oy verir. İzmir halkı akıllı, sağduyulu ve mantıklı insanlardan oluşuyor, yapılan hizmeti değerlendirir ve ona göre karar verir." dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İzmirli hizmete oy verir. İzmir halkı akıllı, sağduyulu ve mantıklı insanlardan oluşuyor, yapılan hizmeti değerlendirir ve ona göre karar verir" dedi.

Tugay, Türkiye Basın Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündeme ve İzmir'in sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e büyük önem verdiğinin altını çizdi.

AK Parti'de çok iyi karşılandığını dile getiren Tugay, İzmir'in sorunlarının çözümü noktasında önemli mesafeler alınacağına inandığını söyledi.

Cemil Tugay: İzmirli hizmete oy verir

Tugay, kamuoyunda zaman zaman dile getirilen "İzmirli ne yaparsanız yapın hizmete oy vermez" anlayışının yanlış olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "İzmirli hizmete oy verir. İzmir halkı akıllı, sağduyulu ve mantıklı insanlardan oluşuyor, yapılan hizmeti değerlendirir ve ona göre karar verir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kendisinin İzmir'de tepkiyle karşılandığı yönündeki iddialara da değinen Tugay, böyle bir durumun söz konusu olmadığını, İzmir halkının kendisini iyi karşıladığını ifade etti.

Tugay, 18 Haziran'da CHP'den istifa etmiş ve bir süre bağımsız olarak görevini sürdürmüştü. 7 Ekim'de AK Parti'ye katılmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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