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Cevdet Yılmaz, ABD ve AB'nin Suriye’ye yaptırımları kaldırılmasını değerlendirdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cevdet Yılmaz, ABD ve AB&#039;nin Suriye’ye yaptırımları kaldırılmasını değerlendirdi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "ABD ve AB tarafından Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde alınan kararlar son derece olumlu adımlardır" dedi.

Türkiye'nin büyük desteğiyle Esad rejimini devrilmesiyle yeni bir dönemin başladığı Suriye'ye ABD ve AB yaptırımları kaldırma kararı aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD ve AB'nin Suriye’ye yaptırımları kaldırılmasını değerlendirdi.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"ABDve AB tarafından Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde alınan kararlar son derece olumlu adımlardır. Eski zalim rejime yönelik başlamış olan bu yaptırımların devam etmesi halinde masum Suriye halkını cezalandırmaya ve Suriye’nin yeniden inşa sürecini engellemeye dönüşecekti.

Benzer adımların, Netanyahu yönetiminin insanlık dışı saldırılarına maruz kalan ve en temel insani yardımların dahi engellendiği Gazze için de atılması şarttır. Aksi takdirde, temel insan haklarından ve uluslararası insani hukuktan bahsetmeye dahi hiç kimsenin hakkı olmayacaktır. Uluslararası toplum, çok geç de olsa sorumluluğunu yerine getirmelidir.

Türkiye Cumhuriyeti olarak, Suriye halkının istikrarını ve refahını desteklemeye, mazlum Filistin halkının haklı davasını her platformda sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz." 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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