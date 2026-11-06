Cevdet Yılmaz manipülasyonun boyutunu anlattı! 131 fon için 31,5 milyar lira iade edildi

Katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yatırım fonlarında manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığına da değindi. 131 fon için iade hesabı açıldığını belirten Yılmaz, bugüne kadar yaklaşık 31,5 milyar liranın yatırımcılara iade edildiğini açıkladı.

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NTV’ye konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yatırım fonlarında manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı yapıldığını belirterek 131 fon için iade hesabı açıldığını söyledi. Yılmaz, bugüne kadar yaklaşık 31,5 milyar liranın iade edildiğini açıkladı.

Yılmaz’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“SORUN SADECE BELİRLİ FONLARDA”

Sorunun yalnızca belirli fonlarda olduğunu belirten Yılmaz, sorunlu fonlarda manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı yapıldığını, hukuk ve ahlak dışı kazançlar elde edildiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki Finansal İstikrar Komitesi’nin 17 Eylül’de bazı kararlar aldığını hatırlatan Yılmaz, 131 fon için karantina olarak nitelendirilebilecek bir uygulamanın devreye alındığını ve sürecin o tarihten bu yana devam ettiğini ifade etti.

“HİSSELERİN FİYATI MANİPÜLE EDİLEREK ŞİŞİRİLDİ”

Serbest fonların bünyesinde hisse senetlerinin bulunduğunu belirten Yılmaz, bazı hisselerde çok ciddi pay oluşturulduğunu ve fiyatların manipülasyon yoluyla şişirildiğini dile getirdi. Yılmaz, sanal değerler gösterilerek kredi oluşturulduğunu, bu döngünün devam etmesiyle bazı kişi ve şirketlerin haksız kazanç elde ettiğini kaydetti.

“SAPLA SAMANI KARIŞTIRMAMALIYIZ”

Suç işleyenlere ve dolandırıcılara karşı gereken mücadelenin yürütüldüğünü vurgulayan Yılmaz, hukuka uygun ve meşru yatırım yapanların bu süreçten ayrı tutulması gerektiğini söyledi.

Yılmaz, “Bir taraftan hastalıkla mücadele ederken bir taraftan da bünyeyi korumamız lazım. Sermaye piyasalarının kalkınmamız için değerli olduğunun farkında olmamız lazım” ifadelerini kullandı.

131 fonun toplam portföy değerinin yüzde 7’sine karşılık geldiğini belirten Yılmaz, rakamsal büyüklüğün sınırlı görünmesine rağmen konunun taşıdığı önem nedeniyle mücadeleyi ciddiyetle sürdürdüklerini ifade etti.

31,5 MİLYAR LİRA İADE EDİLDİ

131 fon için iade hesabı açıldığını açıklayan Yılmaz, bugüne kadar yaklaşık 31,5 milyar liranın iade edildiğini bildirdi. Fon varlıkları ve iadelerin yatırımcılara verileceğini kaydetti.

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