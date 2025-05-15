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Cevdet Yılmaz'dan "Çözerse Erdoğan çözer" paylaşımı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cevdet Yılmaz&#039;dan &quot;Çözerse Erdoğan çözer&quot; paylaşımı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin son bir haftadaki uluslararası arenadaki diplomatik etkinliğine ve yurt içinde yaşanan gelişmelere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Kazanan aziz milletimiz, 86 milyon, adalet arayışında gözü kulağı ülkemizde olan yüz milyonlardır. Çözerse Erdoğan çözer" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son bir haftada Türkiye içinde ve dışında yaşanan tarihi gelişmelerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin sorun çözme ve istikrar üretme iradesini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Cevdet Yılmaz'dan

Sosyal medya hesabından "Çözerse Erdoğan çözer" etiketiyle paylaşımda bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Son bir haftada ülkemiz içinde ve dışında yaşanan tarihi gelişmeler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin sorun çözme ve istikrar üretme iradesini ve kapasitesini bir kez daha ortaya koymuştur. Kazanan aziz milletimiz, 86 milyon, adalet arayışında gözü kulağı ülkemizde olan 100 milyonlardır."

Kaynak: Anadolu Ajansı
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