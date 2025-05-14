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Washington Post, Trump'ın Körfez turunu yazdı! Erdoğan dünya sahnesinde, Trump ona hayran

Kaynak: HABER MERKEZİ
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Washington Post, Trump&#039;ın Körfez turunu yazdı! Erdoğan dünya sahnesinde, Trump ona hayran
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

Türkiye'nin uluslararası arenadaki diplomatik faaliyetleri ve ortaya koyduğu başarı Washington Post tarafından kaleme alındı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez turu kapsamında Türkiye ile kurduğu temaslara ve İstanbul'da düzenlenecek Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine dikkat çekilerek, Ankara'nın yoğun diplomasisine vurgu yapıldı. Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hayranlık beslediği ve Türkiye'nin bölgesel güç olma yolundaki adımları için çarpıcı ifadelere yer verildi.

DIŞ HABERLER - ABD basınından Washington Post gazetesi (WP) Başkan Donald Trump'ın Körfez turu kapsamında açıkladığı kararları ve Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri ile kurduğu temasları yazdı.

Trump'ın seyahatinin zamanlamasına dikkat çeken WP, Ankara için heyecan verici bir hafta olduğunu belirtti.

Washington Post, Trump'ın Körfez turunu yazdı! Erdoğan dünya sahnesinde, Trump ona hayran - 1. Resim

"UKRAYNA-RUSYA BARIŞININ TEMELİNİ TÜRKİYE ATTI"

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine yönelik "Türkiye, Rusya ve Ukrayna'dan üst düzey heyetlere ev sahipliği yapacak. Trump, Erdoğan hükümetinin yıllarca temellerini attığı diplomatik bir atılım için artan umutlar arasında, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu görüşmelere katılması için gönderdi" ifadelerine yer verildi. 

Washington Post, Trump'ın Körfez turunu yazdı! Erdoğan dünya sahnesinde, Trump ona hayran - 2. Resim

"ERDOĞAN 40 YILLIK PKK'YI BİTİRDİ"

Terörsüz Türkiye süreci ve terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının altı çizilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıllık terörle mücadele politikasına vurgu yapıldı. "PKK silahsızlanacağını ve dağılacağını duyurdu. Bu, on binlerce ölüme yol açan, Türk siyasetini altüst eden ve sınırların ötesine taşan kırk yıllık bir ayaklanmayı sonlandıracaktır. Erdoğan'ın kampında daha fazla Kürt seçmen yer alabilir" sözlerine yer verilen haberde, Türkiye'nin Suriye'deki devrimde aldığı rol ve Şam hükümeti ile olan ilişkisi ele alındı. 

"TRUMP BEYAZ SARAY'A, ERDOĞAN DÜNYA SAHNESİNE DÖNDÜ"

Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan dostluğuna ve Türkiye-ABD ikili ilişkilerine değinilen haberde "Trump, Erdoğan ile kişisel ilişkisini ve güçlü adama olan hayranlığını gizlemedi" ifadeleri kullanıldı. 

Washington Post, Trump'ın Körfez turunu yazdı! Erdoğan dünya sahnesinde, Trump ona hayran - 3. Resim

"TÜRKİYE TRUMP'IN GÖZÜNDE GÜÇLÜ"

NATO müttefiki olan Türkiye'nin oluşumdaki stratejik konumuna dikkat çekilerek, "Türkiye'nin daha geniş komşuluk alanındaki nüfuzu ve bölgede istikrar sağlayıcı bir güç olma kabiliyeti, NATO müttefikiyle yaşanabilecek diğer jeopolitik sürtüşmeleri affetmeye hazır görünen Trump Beyaz Sarayı'nın gözünde bir güçtür" sözlerine yer verildi. 

Kaynak: HABER MERKEZİ

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