Savaşın kaderi İstanbul'da belirlenecek! Zelenskiy'den çarpıcı açıklama: "Her türlü müzakereye hazırız"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, İstanbul'daki barış görüşmelerine Ukrayna'nın her türlü müzakere formatına hazır olduğunu belirterek, Rusya'nın katılımcılarını beklediğini söyledi. Kremlin, görüşmelere katılacak delegasyonu açıklamazken, Putin'in katılımı konusunda da henüz bir cevap verilmedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakereleri için gözler perşembe günü Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek zirveye çevrildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Perşembe günü İstanbul'da yapılacak görüşmeler öncesinde, Ukrayna'nın Rusya ile savaşı sonlandırmak için "her türlü müzakere formatına" hazır olduğunu söyledi.

KİMLERİN KATILACAĞI BELLİ DEĞİL

Ancak, bir sonraki adımlarının Rusya'dan kimlerin katılacağına bağlı olacağını belirtti.

"Ukrayna her türlü müzakereye hazırdır ve toplantılardan korkmuyoruz” diyen Zelensky, "Rusya'dan kimlerin katılacağını görmek için bekliyorum. Ardından Ukrayna'nın atacağı adımları belirleyeceğim" dedi. Kremlin, görüşmelere katılacak delegasyonunu henüz açıklamadı.

PUTİN'DEN CEVAP YOK

Son olarak ise Ukraynalı bir yetkili yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'deki olası barış görüşmeleri için seyahat edip etmeyeceği konusunda Moskova'dan hala bir cevap alınmadığını söyledi.