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Ukrayna'dan İstanbul zirvesi açıklaması! Putin'den barış görüşmelerine katılacak mı?

Kaynak: AFP
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Ukrayna&#039;dan İstanbul zirvesi açıklaması! Putin&#039;den barış görüşmelerine katılacak mı?
Dünya Haberleri  / AFP

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakereleri için gözler perşembe günü Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek zirveye çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılmasına ilişkin durum belirsizliğini korurken, Ukraynalı yetkili Türkiye görüşmesine ilişkin Putin'den henüz bir cevap almadıklarını açıkladı.

Ukraynalı bir yetkili yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'deki olası barış görüşmeleri için seyahat edip etmeyeceği konusunda Moskova'dan hala bir cevap alınmadığını söyledi.

Ukrayna'dan İstanbul zirvesi açıklaması! Putin'den barış görüşmelerine katılacak mı? - 1. Resim

PUTİN İSTANBUL'DAKİ GÖRÜŞMELERE KATILACAK MI?

Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, “Başkan Zelenskiy perşembe günü görüşme teklifini üç gün önce Pazar günü yaptı” dedi.

Yetkili “Çarşamba öğleden sonra itibariyle Putin'den hala bir cevap alamadık.” diye konuştu. 

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Kaynak: AFP

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