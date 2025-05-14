Ukrayna'dan İstanbul zirvesi açıklaması! Putin'den barış görüşmelerine katılacak mı?

Kaynak: AFP 14 Mayıs 2025 18:01 - Güncelleme: 14 Mayıs 2025 18:11 - Güncelleme:

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakereleri için gözler perşembe günü Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek zirveye çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılmasına ilişkin durum belirsizliğini korurken, Ukraynalı yetkili Türkiye görüşmesine ilişkin Putin'den henüz bir cevap almadıklarını açıkladı.