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Putin ve Zelenskiy görüşecek mi, ne zaman? Rusya Ukrayna görüşmeleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Putin ve Zelenskiy görüşecek mi, ne zaman? Rusya Ukrayna görüşmeleri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya Ukrayna görüşmesi için gözler İstanbul'a ve Ankara'ya çevrildi. Zelenskiy 15 Mayıs'ta Erdoğan ile Ankara'da buluşacak. Putin'in İstanbul'a gelip gelmeyeceği merak edilirken Trump'ın da gelme ihtimalinin olduğu zirvede görüşmenin tarih ve saati merak ediliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da bir araya gelecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de İstanbul’a gelmesini bekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelere Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun katılacağını açıklarken Putin’in katılımı hala netleşmedi.

PUTİN ZELENSKİY GÖRÜŞECEK Mİ?

Zelenskiy, Putin ile yüz yüze görüşmeye hazır olduğunu defalarca vurguladı ancak Putin’in İstanbul’a gelip gelmeyeceği belirsiz.

Rus heyetinin hazırlanmakta olduğu ancak Putin’in katılımına dair net bir bilgi henüz verilmedi.  

Putin Zelenskiy görüşmesi olacak mı

PUTİN ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü İstanbul’da gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak kesin saat ve mekan bilgisi henüz paylaşılmadı.

Putin Zelenskiy görüşmesi ne zaman, saat kaçta

Görüşmeler 2022’de Dolmabahçe’de yapılan müzakerelerin devamı niteliğinde olacak ve Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

Zelenskiy, aynı gün önce Ankara’da Erdoğan ile görüşecek, ardından Putin’in gelmesi halinde İstanbul’a geçecek.

Rusya Ukrayna görüşmesine kimler katılacak

Türkiye’nin arabuluculuk rolünün altı çizilirken görüşmelerin sabah saatlerinde başlayabileceği spekülasyonlarını güçlendirdi.

Kremlin’in sessizliği, görüşmelerin saat ve formatına dair belirsizliği artırıyor. Rusya, temsilcilerinin kim olacağı veya Putin'in gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor.

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RUSYA UKRAYNA GÖRÜŞMESİNE KİMLER KATILACAK?

Görüşmelere Ukrayna’dan Zelenskiy’nin katılacağı kesinleşirken Rusya tarafı netleşmedi. Kremlin ,İstanbul'daki müzakerelerde hangi seviyede temsil edileceklerini Putin'in uygun gördüğü tarihte açıklayacaklarını söyledi. 

Putin ve Zelenskiy görüşecek mi, ne zaman? Rusya Ukrayna görüşmeleri - 5. Resim

ABD’den Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun katılıcak. Ayrıca, Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da İstanbul’da olacak.

Erdoğan, ev sahibi olarak süreci yönlendirecek ancak doğrudan masada yer almayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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