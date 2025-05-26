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Çevre Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu kayboldu! Her yerde aranıyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu doğa yürüyüşünde kayboldu. Adatepe'de kaybolan Bartu için 100 kişilik arama kurtarma ekibi arama çalışmalarına başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, doğa yürüyüşü için  Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyüne bir grupla beraber gitti. Grup, Gürleyik Şelalesi yakınlarında doğa yürüyüşüne başladı.

Bir süre sonra grup Adil Bartu'yu göremeyince durumu jandarmaya bildirdi.

Çevre Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu kayboldu! Her yerde aranıyor... - 1. Resim

KÖY SAKİNLERİ DE ARAMA ÇALIŞMALARIN KATILDI

Jandarma, AFAD, AKUT, dalgıçlar ve arama kurtarma köpekleri ile kayıp Adil Bartu'yu bulmak için arama çalışmalarına başladı.

Çevre Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu kayboldu! Her yerde aranıyor... - 2. Resim

Çalışmaları için bölgeye, çevre illerden 100 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Arama çalışmalarına aynı zamanda köy sakinleri de katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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