Çevre Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu kayboldu! Her yerde aranıyor...

Çanakkale'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu doğa yürüyüşünde kayboldu. Adatepe'de kaybolan Bartu için 100 kişilik arama kurtarma ekibi arama çalışmalarına başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, doğa yürüyüşü için Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyüne bir grupla beraber gitti. Grup, Gürleyik Şelalesi yakınlarında doğa yürüyüşüne başladı.

Bir süre sonra grup Adil Bartu'yu göremeyince durumu jandarmaya bildirdi.

KÖY SAKİNLERİ DE ARAMA ÇALIŞMALARIN KATILDI

Jandarma, AFAD, AKUT, dalgıçlar ve arama kurtarma köpekleri ile kayıp Adil Bartu'yu bulmak için arama çalışmalarına başladı.

Çalışmaları için bölgeye, çevre illerden 100 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Arama çalışmalarına aynı zamanda köy sakinleri de katıldı.