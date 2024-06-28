'Change' operasyonunda 30 kişi yakalandı! Enkaz altından araç bile çıkarmışlar...

Samsun merkezli İstanbul, Trabzon ve Çorum illerinde düzenlenen "change" operasyonunda 30 kişi yakalandı. Zanlılardan 17'si adliyeye sevk edilirken dolandırıcılık yöntemleri şaşkına çevirdi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince projeli önceki sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ENKAZ ALTINDAN ARABA ÇIKARDILAR

Farklı marka ve modeldeki yanmış, yakalamalı/hacizli ve enkaz altından çıkarılan ağır hasarlı araçların, motor ve şase numaraları ile orijinal özelliklerini değiştirerek; Bulgaristan'dan getirilen gümrük kaçağı ve piyasa değeri 15 milyon TL olduğu değerlendirilen 29 araç ile “change” yapılıp satılması suretiyle, "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılık" suçlarını işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik Samsun merkezli yapılan operasyonda Samsun'da 22, İstanbul'da 6, Çorum'da 1 ve Trabzon'da 1 olmak üzere toplam 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 adet tabanca ve bu tabancalara ait 20 adet fişek, 23 adet 9.19 mm fişek, 1 adet şarjör, suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 bin 800 TL , dijital materyaller, 2 adet araç plakası, noter belgeleri, araç alım-satım işlemlerine ilişkin çok sayıda evrak ve diğer materyaller ele geçirildi.

17 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 30 şüpheliden 13'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, sorguları tamamlanan 1'i kadın 17 kişi de bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.