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CHP ile Yeni Parti birbirine girdi! O anlar etkinliğe damga vurdu

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Maltepe'de düzenlenen 6'ncı Sivas Kültür Günleri, kürsüdeki konuşmanın ardından siyasi gerilime sahne oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in adının anılmaması ve Özgür Çelik'e yönelik övgüler üzerine CHP'liler ile Yeni Partililer arasında sözlü kavga çıktı.

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Maltepe'de düzenlenen 6'ncı Sivas Kültür Günleri'nde kürsüde yapılan konuşma siyasi gerginliğe neden oldu.

Sivas Konfederasyonu (SİVKON) Başkanı Metin Yarım'ın konuşmasında CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in adını anmaması ve Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik'e yönelik övgü dolu ifadeler kullanması üzerine etkinlik alanında tartışma çıktı.

Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, iddiaya göre Yarım'ın konuşmasının ardından katılımcılar arasında başlayan tepki ve tartışmalar kısa sürede büyüdü. CHP'liler ile Yeni Partililer arasında sözlü kavga yaşandı.

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Etkinlikte yaşanan gerginliğin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel ve beraberindeki çok sayıda kişinin alandan ayrıldığı öğrenildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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