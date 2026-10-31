CHP’den Özel ve ekibine İstanbul için iş birliği çağrısı: İBB’yi kaybederiz korkusu sardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin AK Parti’ye geçme ihtimaline karşı CHP ile Yeni Parti arasında iş birliği tartışmaları sürüyor. CHP kurmayları, Özgür Özel ve ekibine ortak hareket etme çağrısı yaptı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) AK Parti’ye geçme ihtimaline karşı CHP ile Yeni Parti arasında iş birliği yapılıp yapılmayacağına ilişkin tartışmalar sürerken, iki cepheden gelen açıklamalar gerilimi artırdı.

Yeni Parti kanadından “Butlan ile muhatap olmayız” çıkışı gelirken, Özgür Özel’in “Yakacağım kendimi, bunu mu istiyorsunuz?” sözlerine CHP kurmaylarından cevap geldi.

Muhalefetin en büyük sorununun dağınıklık olduğunu belirten kurmaylar “Özgür Özel ve ekibi böyle davranmaya devam ederse İBB’yi kaybederiz. İstanbul’u kaybetmek istemiyorsan iş birliği yapmak zorundasın. Yeni Parti tarafının açıklamalarının tercümesi, ‘Biz İstanbul’u kaybetmekten çekinmiyoruz’ demektir” değerlendirmesinde bulundu.

CHP kurmayları, İstanbul gibi kritik bir büyükşehrin kaybedilmemesi için muhalefet partilerinin ortak hareket etmesi gerektiğine dikkati çekti.

İki parti arasındaki tartışmaların ve karşılıklı söylemlerin Cumhur İttifakı’nın elini güçlendirebileceğini ifade eden kurmaylar “Bugün kişisel hesapları, kırgınlıkları ve siyasi tartışmaları bir kenara bırakmak gerekiyor. Mesele sadece iki parti arasındaki ilişki değil, İstanbul’un geleceğidir. Herkesin sorumluluk alması ve ortak bir zeminde buluşması lazım. Aksi hâlde ortaya çıkacak tablonun bedelini bütün muhalefet öder” ifadelerini kullandı.

Yeni Parti yönetiminin değerlendirmelerinin süreci zorlaştırdığını dile getiren CHP kurmayları “İstanbul’u korumak istiyorsak önceliğimiz ortak hareket etmek olmalı. Birbirimize yönelik açıklamalarla zaman kaybetmek yerine, nasıl bir yol izleneceğini konuşmalıyız. Bu da sadece sözle değil, somut adımlarla mümkün olur” dedi.

İBB MECLİSİNDE SON DURUM

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından CHP’nin 186, Cumhur İttifakı’nın ise 130 üyeyle temsil edildiği İBB Meclisinde sandalye dağılımı büyük ölçüde değişti.

CHP, Yeni Parti ve DEM Parti’nin toplam sandalye sayısı 154’e gerilerken, Cumhur İttifakı’nın üye sayısı 142’ye yükseldi.

İki taraf arasındaki fark 56’dan 12’ye düşerken, 7 üyenin daha taraf değiştirmesi hâlinde Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’na geçecek.

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