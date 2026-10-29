Özgür Özel'den İBB sorusuna ilginç cevap: Yakacağım kendimi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayında, İBB'nin AK Parti'ye geçme ihtimaline karşı CHP ile yeniden iş birliği yapıp yapmayacağı sorusuna dikkat çeken bir tepki verdi. İttifak sorularına sitem eden Özel, "Yakacağım kendimi, bunu mu istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) muhtemel el değişimi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile muhtemel bir iş birliği konusundaki soruları cevapladı. Özel'in kendisine yöneltilen ittifak sorusuna verdiği tepki ise çok konuşuldu.

Sözcü TV'de canlı yayında soruları cevaplayan Özgür Özel'e, "İBB'nin AK Parti'ye geçme riski doğarsa CHP ile yeniden iş birliği yapar mısınız?" sorusu yöneltildi.

"YAKACAĞIM KENDİMİ"

Soruya beklenmedik bir çıkışla cevap veren Özgür Özel, "Yakacağım kendimi! Sosyal medyada soruyorlar, 'Hazır mısınız? Ne yapacaksın?' falan filan. Yakacağım kendimi, bunu mu istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

BAŞKANLAR BİR BİR AK PARTİ'YE GEÇİYOR

Öte yandan Türkiye siyasetinde yerel yönetimler düzeyinde son dönemde dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından geçen iki yıllık süreçte, muhalefet partilerinden iktidar partisine yönelik geçişler hız kazandı.

Ekim 2026 itibarıyla CHP'den AK Parti'ye katılan belediye başkanı sayısı 37'ye ulaştı. Bu isimler arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal gibi büyükşehir ve il yöneticilerinin yanı sıra, Ankara Keçiören, İstanbul Tuzla ve Çekmeköy gibi nüfus yoğunluğu yüksek pek çok ilçenin belediye başkanı da yer alıyor.

Geçiş yapan isimler arasında özellikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın AK Parti'ye katılması siyasetin ana tartışma konularından biri olmuştu. Kararını, "Siyasi gelişmelerin şehre karşı sorumluluğumu yerine getiremez hale getirmesi sonucu bir yol ayrımına geldim." ifadeleriyle hizmet odaklı savunan Tugay'a, Özgür Özel tepki göstermişti.

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