CHP'nin Kurultay davası 18 Kasım'a ertelendi
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Davada tevsi tahkikat talepleri reddedilerek, duruşma 18 Kasım'a ertelendi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava, 18 Kasım'a ertelendi.
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NELER OLMUŞTU?
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, aralarında Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik'in de bulunduğu 9 sanığın Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesinde düzenlenen "oylamaya hile karıştırılması" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti.
Savcı, Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama'nın ise beraatlerini istemişti.
Mütalaada, 4 Mayıs 2023 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in aday olduğu, yapılan oylama sonucunda Özel'in genel başkan seçildiği belirtilmişti.
Savcı, mütalaasında sanıkların Özgür Özel'in genel başkan seçilmesini sağlamak amacıyla usulsüz faaliyetlerde bulunduklarını ve fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek hileli yöntemlerle CHP yönetimini ele geçirmeyi amaçladıklarını değerlendirmişti. Duruşma 11 Kasım'a ertelenmişti.