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    CHP lideri Özel, Bakan Güler’i açıkça tehdit etti

    - Güncelleme Tarihi:
    CHP lideri Özel, Bakan Güler’i açıkça tehdit etti
    Özgür Özel, Chp

    İstanbul Tuzla Piyade Okulundaki 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri sırasında öğrenciler arasında tartışma çıktığı öne sürülmüştü.

    Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuyla ilgili olarak “Bir öğrenci subayımız, yakasına takması gereken fotoğrafı takmıyor ve ‘Toplu iğnem yok’ gibi bir gerekçe ortaya sürüyor. Ona tepki gösteren öğrencilerle aralarında tartışma yaşanıyor. Bu olay sonucu hepsi geçici olarak görevden uzaklaştırıldı” dedi.

    Bakan Güler’i hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Bu meseleyi çok yakından takip ediyorum. Bakan Güler, ya aklını başına alacak ya da biz onun aklını başına getireceğiz” diye konuştu.

    Özel’in tehdidine sosyal medyadan tepki yağdı. Bir kullanıcı “Kandil, söylemeye bile cesaret edemediği şeyleri buna söyletiyor. Başka açıklaması olamaz” ifadesini kullandı.

    Türkiye Gazetesi
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