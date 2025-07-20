CHP'de 3 dönem vekillik yapmıştı: Lale Karabıyık hayatını kaybetti

Yumuşak doku kanseri tedavisi gören eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, 60 yaşında hayatını kaybetti.

Dün eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in vefat haberinin ardından bugün CHP'nin önemli bir ismi daha hayata gözlerini yumdu.

Önceki dönem CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık bu sabah Bursa’da tedavi gördüğü özel hastanede 60 yaşında hayatını kaybetti.

Bir çocuk annesi Karabıyık, yumuşak doku kanseri tedavisi görüyordu.

Bursa Ulu Cami’de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından, cenazesi memleketi Bilecik’e gönderilecek olan Karabıyık, burada ikindide aile mezarlığında toprağa verilecek.

3 DÖNEM VEKİLLİK YAPTI

Karabıyık, 2015 yılında CHP Bursa Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiş ve aralıksız olarak 3 dönem görev yapmıştı. Aynı zamanda CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Karabıyık, özellikle eğitim politikaları konusundaki çalışmalarıyla tanınıyordu.

2023'ün ikinci yarısında TBMM milletvekilliği sona eren Prof. Dr. Lale Karabıyık, akademik kariyerine Uludağ Üniversitesi'nde devam ediyordu.

AKADEMİK KARİYERİ

22 Ağustos 1965'te Bilecik'te doğan Lale Karabıyık, 1986 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

1989'da yüksek lisans, 1993'te doktora derecelerini tamamladı. 1994'te yardımcı doçent, 1999'da doçent, 2005'te profesör unvanını aldı. Muhasebe ve finans alanında uzmanlığı bulunan Karabıyık, akademide dekan yardımcılığı, senato üyeliği, enstitü müdürlüğü gibi birçok idari görev üstlendi.

6 ders kitabı, 29-39 arasında akademik makale, çalışmalar ve ödüller yayımladı. Erasmus+, TÜBİTAK, Horizon EU gibi uluslararası projelerde aktif rol aldı.