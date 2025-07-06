CHP'de olağanüstü toplantı! 4 belediyeye operasyon sonrası Parti Meclisi bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı 6 Temmuz 2025 19:32 - Güncelleme: 6 Temmuz 2025 19:43 - Güncelleme:

İBB'de başlayan yolsuzluk soruşturmasında ahtapotun kolları Anadolu'ya uzandı. Antalya, Adıyaman, Adana ve Büyükçekmece Belediyelerine yapılan operasyonun ardından CHP'de olağanüstü toplantı gerçekleşti. CHP Parti Meclisi güncel gelişmelere dair değerlendirme yapmak üzere olağanüstü toplandı.

İstanbul’da başlayan CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları Antalya, Adıyaman, Adana ve Büyükçekmece Belediye Başkanlarının gözaltına alınmasıyla devam etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de tutuklanmasının ardından CHP olağan üstü toplantı kararı aldı. İlgili Haber Ahtapotun kolları deşifre oluyor! Dört CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu CHP'DE BASINA KAPALI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı. CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. İlgili Haber DMM'den CHP'nin iddialarına net cevap! "En fazla AK Partili başkanlar soruşturuldu" GÜNCEL GELİŞMELER MASADA Edinilen bilgiye göre toplantıda, güncel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Baki Sancak