CHP'de olağanüstü toplantı! 4 belediyeye operasyon sonrası Parti Meclisi bir araya geldi
İBB'de başlayan yolsuzluk soruşturmasında ahtapotun kolları Anadolu'ya uzandı. Antalya, Adıyaman, Adana ve Büyükçekmece Belediyelerine yapılan operasyonun ardından CHP'de olağanüstü toplantı gerçekleşti. CHP Parti Meclisi güncel gelişmelere dair değerlendirme yapmak üzere olağanüstü toplandı.
İstanbul’da başlayan CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları Antalya, Adıyaman, Adana ve Büyükçekmece Belediye Başkanlarının gözaltına alınmasıyla devam etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de tutuklanmasının ardından CHP olağan üstü toplantı kararı aldı.
CHP'DE BASINA KAPALI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı. CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.
GÜNCEL GELİŞMELER MASADA
Edinilen bilgiye göre toplantıda, güncel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldı.