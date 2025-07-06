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CHP'de olağanüstü toplantı! 4 belediyeye operasyon sonrası Parti Meclisi bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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CHP&#039;de olağanüstü toplantı! 4 belediyeye operasyon sonrası Parti Meclisi bir araya geldi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İBB'de başlayan yolsuzluk soruşturmasında ahtapotun kolları Anadolu'ya uzandı. Antalya, Adıyaman, Adana ve Büyükçekmece Belediyelerine yapılan operasyonun ardından CHP'de olağanüstü toplantı gerçekleşti. CHP Parti Meclisi güncel gelişmelere dair değerlendirme yapmak üzere olağanüstü toplandı.

İstanbul’da başlayan CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları Antalya, Adıyaman, Adana ve Büyükçekmece Belediye Başkanlarının gözaltına alınmasıyla devam etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de tutuklanmasının ardından CHP olağan üstü toplantı kararı aldı.

CHP'DE BASINA KAPALI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı. CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

GÜNCEL GELİŞMELER MASADA

Edinilen bilgiye göre toplantıda, güncel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldı. 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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