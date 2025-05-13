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CHP'de 'şaibeli kurultay' soruşturması! İddianamenin hazır olacağı tarih netleşti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'nin şaibe iddiaları ile gündeme gelen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada iddianame tarihi netleşti. Gazeteci yazar Nuray Başaran "Kurultay iddianamesi cuma günü hazır olacak. İddianameyi gördükten sonra 9 milletvekili hakkında iddiaları da görmüş olacağız" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturması sürüyor. 

Son olarak aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 9 milletvekilinin dosyası ayrıldı.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında soruşturmaya ilişkin konuşan gazeteci yazar Nuray Başaran çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

CHP'de 'şaibeli kurultay' soruşturması! İddianamenin hazır olacağı tarih netleşti - 1. Resim

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Başaran, soruşturmanın tamamlandığını ve iddianamenin hazır olduğuna vurgu yaparak "Kurultay iddianamesi cuma günü hazır olacak. İddianameyi gördükten sonra 9 milletvekili hakkında iddiaları da görmüş olacağız" dedi. 

"KURULTAY DAVASI KAMU DAVASINA DÖNÜŞMÜŞ"

Başaran "Kurultay Davası kamu davasına dönüşmüş. CHP ve Lütfü Savaş müşteki olarak görünüyor" diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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