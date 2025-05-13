CHP'de 'şaibeli kurultay' soruşturması! İddianamenin hazır olacağı tarih netleşti

CHP'nin şaibe iddiaları ile gündeme gelen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada iddianame tarihi netleşti. Gazeteci yazar Nuray Başaran "Kurultay iddianamesi cuma günü hazır olacak. İddianameyi gördükten sonra 9 milletvekili hakkında iddiaları da görmüş olacağız" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturması sürüyor.

Son olarak aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 9 milletvekilinin dosyası ayrıldı.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında soruşturmaya ilişkin konuşan gazeteci yazar Nuray Başaran çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

CHP'NİN ŞAİBELİ KURULTAYINA İLİŞKİN İDDİANEME NE ZAMAN HAZIRLANACAK?

Başaran, soruşturmanın tamamlandığını ve iddianamenin hazır olduğuna vurgu yaparak "Kurultay iddianamesi cuma günü hazır olacak. İddianameyi gördükten sonra 9 milletvekili hakkında iddiaları da görmüş olacağız" dedi.

"KURULTAY DAVASI KAMU DAVASINA DÖNÜŞMÜŞ"

Başaran "Kurultay Davası kamu davasına dönüşmüş. CHP ve Lütfü Savaş müşteki olarak görünüyor" diye konuştu.