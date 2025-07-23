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CHP'de 'yerel' kriz patladı! Erdal Beşikçioğlu'dan Yavaş'a şok hamle

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'deki iç çekişme belediye başkanları arasında da çıkmaya başladı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ın başkanlığını yapığı Tarihi Kentler Birliği'nden ayrılma kararı aldı. Bu ayrışma yerel seçim sürecinde 'adaylık' geriliminin sürdüğünü akıllara getirdi.

CHP, hem yolsuzluk soruşturmaları hem de şaibeli kongre ile parti içinde kaosu yaşarken yeni bir kriz daha doğdu. Krizin adresi ise Ankara oldu.

CHP'li Erdal Beşikçioğlu'nun başkanlık koltuğunda oturduğu Etimesgut Belediyesi'nin, Mansur Yavaş'ın başkanı olduğu Tarihi Kentler Birliği'nden çıkma kararı aldı. 

CHP'de 'yerel' kriz patladı! Erdal Beşikçioğlu'dan Yavaş'a şok hamle - 1. Resim

Sabah'ın yer verdiği haberde, Etimesgut Belediyesi'nin bu adımı, Mansur Yavaş liderliğindeki Tarihi Kentler Birliği'ne karşı ilk ciddi kopuş olarak yorumlanırken, gelişmenin CHP içinde yeni tartışmaları beraberinde getirmesi bekleniyor.

CHP'de 'yerel' kriz patladı! Erdal Beşikçioğlu'dan Yavaş'a şok hamle - 2. Resim

YEREL SEÇİMLERDE DE GERİLMİŞLERDİ

Bu çekilme kararı, yerel yönetimlerdeki ayrışmaya dikkati çekti. 2024 yerel seçim sürecinde de Mansur Yavaş ile parti yönetimi arasında Etimesgut adaylığı konusunda gerilim yaşanmıştı.

CHP'de 'yerel' kriz patladı! Erdal Beşikçioğlu'dan Yavaş'a şok hamle - 3. Resim

Yavaş'ın, İyi Parti kökenli Mesut Özarslan'ı aday göstermek istediği ancak parti yönetiminin Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermesi üzerine Yavaş'ın tepkisini göstererek adaylıktan çekilmeyi düşündüğü iddiaları kamuoyuna yansımıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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