CHP'deki 'para sayma' soruşturmasında şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaydedildiği iddia edilen 'para sayma' görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturmuştu. O görüntülere ilişkin açılan soruşturmada şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. İfade veren Can Poyraz ve Özgür Nas'a paranın nereden geldiği ve neden elden alındığı soruldu. Görüntülerin partinin il başkanlığında değil avukat ofisinde çekildiğini ifade eden Nas, söz konusu paranın da partinin Sarıyer’deki il Başkanlığı binasının satın alımında kullanıldığını söyledi. Fatih Keleş de ifade vermek için adliyeye gitti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin yeniden İBB Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in de aralarında bulunduğu CHP’lilerin milyonlarca liralık parayı saydığı görüntüler büyük yankı uyandırdı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kaydedildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı, paranın kime ait olduğu ve ne için kullanıldığı en çok merak edilen konulardan oldu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 'para sayma' görüntülerine ilişkin resen başlattığı soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında 3 kişi ifadeye çağrıldı.

Bu kişilerden, eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. İki isim, soruşturmayı yürüten basın savcılığına şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

'PARA NEREDEN GELDİ, NEDEN ELDEN ALINDI?'

TRT Haber'de yer alan habere göre; Poyraz ve Nas'a "Paranın nereden geldiği" ve "neden elden alındığı" soruldu. Şüpheliler, partinin açıklamaları yönünde ifade verdi. Özgür Nas, ifadesinde "Parti tarafından bu konuda açıklama yapılmıştır" dedi. Görüntülerin partinin il başkanlığında değil avukat ofisinde çekildiğini ifade eden Nas, söz konusu paranın da partinin Sarıyer’deki il Başkanlığı binasının satın alımında kullanıldığını söyledi.

Şüpheliler, ifade işleminin ardından adliyeden ayrıldı. Basın mensuplarına görüntü vermemek için yangın merdiveni çıkışını kullandı.

FATİH KELEŞ ADLİYEDE

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş de ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gitti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Mart'ta CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılıkça, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İBB Başkanı İmamoğlu söz konusu görüntülere ilişkin, "Seçime 20 gün kala İstanbul CHP İl Başkanlığı'nın satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin, ki orada benim çok değer verdiğim siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde... Kumpasla seçim kazanacaklarını sanıyorlar" demişti.