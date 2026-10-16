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CHP’den akıllara zarar açıklama: Su baskını yok İBB çalışıyor!..

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CHP’den akıllara zarar açıklama: Su baskını yok İBB çalışıyor!..
Başlık ResmiCHP’den akıllara zarar açıklama: Su baskını yok İBB çalışıyor!.. "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

16 milyonluk İstanbul, üç gündür sağanak nedeniyle sular altında kalırken, CHP’den yine akıllara zarar bir açıklama geldi. 4 kişinin öldüğü 5 kişinin sel sularına kapıldığı megakentin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde CHP’li üye Gökhan Taneri Vural, sahil güvenliğin, dalgıçların, lastik botların, dozerlerin sel sularından insanları zor kurtardığı İstanbul’da su baskını yaşanmadığını savundu.

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CHP’li Vural, “İki saattir dışarıda bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyor. Arkadaşlar ‘Otoparka yürüyemedik’ diyorlar ama hiçbir yerde su baskını yok” ifadelerini kullandı.

CHP’den akıllara zarar açıklama: Su baskını yok İBB çalışıyor!..
Başlık ResmiCHP’den akıllara zarar açıklama: Su baskını yok İBB çalışıyor!..

İtirazların ardından konuşmasını sürdüren Vural, yaşanan yağışın şiddetine dikkat çekerek bazı bölgelerde su baskınları olduğunu kabul etti ancak bunların büyük çaplı bir afet tablosu oluşturmadığını savundu. Vural, konuşmasında Üsküdar Meydanı ve Ayamama Deresi çevresindeki duruma da değinerek, “Şu anda dışarıda afet var ama Üsküdar Meydanı gibi yağmurda bele kadar gelen suda gezen kimse yok. Demek ki bu kurumlar çalışıyor. İBB çalışıyor, çalışmış, hazırlanmış” ifadelerini kullandı.

CHP’den akıllara zarar açıklama: Su baskını yok İBB çalışıyor!..
Başlık ResmiCHP’den akıllara zarar açıklama: Su baskını yok İBB çalışıyor!..

Kentte küçük çaplı su baskınlarının yaşanmasının tek başına büyük bir sorun olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Vural, İstanbul’da büyük afetlerin artık yaşanmadığını öne sürdü.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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