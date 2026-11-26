CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan övgüyle söz etti. İllerindeki sorunlarla ilgili Bakan Kurum'a istedikleri zaman ulaşabildiklerini belirten Erol, Kurum'a yaklaşımı ve nezaketi nedeniyle teşekkür etti.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2027 yılı bütçeleri, 2025 yılı kesin hesapları ve Sayıştay raporları ele alındı.

Bakan Murat Kurum'un bütçe sunumunun ardından komisyon üyesi milletvekilleri söz aldı.

CHP'Lİ EROL'DAN BAKAN KURUM'A TEŞEKKÜR

Görüşmelerde söz alan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Bakan Kurum'un iktidar-muhalefet ilişkilerindeki yaklaşımından övgüyle bahsetti.

Erol, şu ifadeleri kullandı:

"Sözlerime başlarken bir değerlendirme yaparak başlamak isterim. İktidar-muhalefet ilişkileri açısından ulaşılabilir bir bakansınız. İllerimizde yaşadığımız sorunlarla ilgili ulaşmamız gerektiği zaman da size istediğimiz zaman ulaştığımız için de, ayrıca nezaketiniz için de size teşekkür ederim."

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GEÇEN YIL DA "BAŞARI HİKÂYESİ" DEMİŞTİ

CHP'li Erol, 2025 yılında gerçekleştirilen 2026 yılı bütçe görüşmelerinde de Bakan Kurum'a deprem bölgesindeki çalışmaları nedeniyle teşekkür etmişti.

Elazığ depreminden sonra TOKİ konutlarının şehrin dışına yapılmasına başlangıçta itiraz ettiklerini ancak zamanla bu kararın doğru olduğunu gördüklerini belirten Erol, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sizi ve Bakanlık bürokrasisini kutluyorum. Deprem konutlarının bu kadar kısa sürede, bu kadar büyük miktarda yapılmış olmasını ben bir başarı hikayesi olarak görüyorum."

Erol, 2024 yılındaki bütçe görüşmelerinde de Elazığ'da inşa edilen TOKİ konutlarının yer seçimi ve çevre düzenlemelerine ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulunmuştu.

VELİ AĞBABA DA TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Geçen yılki bütçe görüşmelerinde Bakan Kurum'a teşekkür eden bir diğer isim ise CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba olmuştu.

Bakanlığın konut çalışmalarındaki eksikliklere ilişkin eleştirilerini de dile getiren Ağbaba, Malatya'ya yönelik çalışmaları nedeniyle Kurum'a, "Katkılarınız ve iletişime açık olduğunuz için size teşekkür ediyoruz" demişti.

CHPli Gürsel Eroldan Bakan Murat Kuruma övgü: Ulaşılabilir bir bakansınız

CHP'Lİ MULLAOĞLU: SİYASET ÜSTÜ BİR YAKLAŞIM SERGİLEDİNİZ

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu da Ocak 2025'te Hatay'da gerçekleştirilen il değerlendirme toplantısında Bakan Kurum'a teşekkür etmişti.

Rezerv alan çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mullaoğlu, Bakan Kurum'a hitaben, "Gerçekten siyaset üstü bir yaklaşım sergilediniz" ifadelerini kullanmıştı.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Komisyonda Bakanlığın yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığının bütçe ve kesin hesapları da görüşülüyor.

Toplantı, milletvekillerinin konuşmalarıyla devam ediyor.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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