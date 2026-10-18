Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığın suç duyurusunda bulunduğu Little Miss and Little Mister United World etkinliği hakkında konuştu. Bu tür organizasyonların çocuğun üstün yararı ilkesiyle bağdaşmadığını vurgulayan Bakan Göktaş “Bakanlık olarak derhal harekete geçtik. Çocuklarımızı ticari birer meta ya da unsur haline getiren bu tarz organizasyonlar, en temel çocuk haklarına ve çocuğun üstün yararı ilkesine açıkça aykırıdır" dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya’da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenleneceği duyurulan “Little Miss and Little Mister United World” adlı güzellik yarışması hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Çocuk güzellik yarışması mercek altında! Bakan Göktaş’tan sert tepki: Çocuklarımızı ticari meta haline getiriyor

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, inceleme başlatıldığı belirtilerek “Bu tür organizasyonlar, çocuk hakları ve çocuğun üstün yararı ilkesiyle bağdaşmamaktadır” vurgusu yapılmıştı.

“ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI İLKESİNE AYKIRI”

Bakanlığın ardından söz konusu olaya ilişkin bir açıklama da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan geldi. Sabah gazetesine konuşan Bakan Göktaş “Bakanlık olarak derhal harekete geçtik. Çocuklarımızı ticari birer meta ya da unsur haline getiren bu tarz organizasyonlar, en temel çocuk haklarına ve çocuğun üstün yararı ilkesine açıkça aykırıdır" dedi.

Çocuk güzellik yarışması mercek altında! Bakan Göktaş’tan sert tepki: Çocuklarımızı ticari meta haline getiriyor

“KİMLİK GELİŞİMLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLMEKTE”

Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

Bu tür organizasyonlar, çocukların fiziksel görünümleri üzerinden değerlendirilmelerine ve kendilerini başkalarıyla kıyaslamalarına neden olarak benlik saygılarını, beden algılarını ve sağlıklı kimlik gelişimlerini olumsuz etkileyebilmektedir. Bizim en temel vazifemiz; evlatlarımızın bedensel, zihinsel ve psikososyal esenliğini korumaktır.

NE OLMUŞTU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya’da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenleneceği duyurulan “Little Miss and Little Mister United World” adlı güzellik yarışması hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Çocuk güzellik yarışması mercek altında! Bakan Göktaş’tan sert tepki: Çocuklarımızı ticari meta haline getiriyor

"İNCELEME BAŞLATILDI"

Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak söz konusu organizasyon hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Çocukların fiziksel görünümleri üzerinden yarıştırılması, yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan estetik kalıplara sokulması ve yetişkinlerin güzellik ölçütleriyle değerlendirilmesi kabul edilemez. Çocukları ticari birer unsur hâline getiren bu tür organizasyonlar, çocuk hakları ve çocuğun üstün yararı ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve psikososyal gelişimini korumak temel sorumluluğumuzdur. Hiçbir ticari faaliyet, tanıtım veya organizasyon, çocuklarımızın haklarından ve esenliğinden daha değerli değildir. Bakanlığımızın ilgili birimlerince gerekli incelemeler başlatılmıştır.

Çocuk güzellik yarışması mercek altında! Bakan Göktaş’tan sert tepki: Çocuklarımızı ticari meta haline getiriyor

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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