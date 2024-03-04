Çocuk parkından ne istediniz! Mersin'de akıl almaz olay

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediyeye ait Berdan Parkında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce oyun grubu yakılarak kullanılamaz hale getirildi.

Park yetkilileri, 82 Evler Mahallesi'nde bulunan parkta gerçekleşen olayın incelenmek üzere emniyet birimlerine bildirildiğini belirtirken, parkın onarım ve yeniden düzenleme sürecinin en kısa sürede başlatılacağı açıklandı. Yetkililerce, daha önce de kaykay pisti ve dinlenme alanlarına zarar verilen parkta, benzer saldırıların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınacağı ifade edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Halkımızın hizmetine sunduğumuz parkımız kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılarak kullanılmaz hale getirildi. Halkımızın, yaşanan bu gibi durumlarda duyarlı olmalarını rica ediyor, zarar verenleri gören hemşehrilerimin emniyet güçlerine haber vermesini rica ediyoruz. Milli servetimizin heba edilmesini ve parkımıza yapılan bu hareketi kınıyoruz. Parkımız en kısa sürede onarılarak halkımızın hizmetine sunulacaktır" ifadelerini kullandı.