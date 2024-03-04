Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Çocuk parkından ne istediniz! Mersin'de akıl almaz olay

Çocuk parkından ne istediniz! Mersin'de akıl almaz olay

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediyeye ait Berdan Parkında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce oyun grubu yakılarak kullanılamaz hale getirildi.

Park yetkilileri, 82 Evler Mahallesi'nde bulunan parkta gerçekleşen olayın incelenmek üzere emniyet birimlerine bildirildiğini belirtirken, parkın onarım ve yeniden düzenleme sürecinin en kısa sürede başlatılacağı açıklandı. Yetkililerce, daha önce de kaykay pisti ve dinlenme alanlarına zarar verilen parkta, benzer saldırıların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınacağı ifade edildi.

Çocuk parkından ne istediniz! Mersin'de akıl almaz olay - 1. Resim

Konuyla ilgili açıklama yapan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Halkımızın hizmetine sunduğumuz parkımız kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılarak kullanılmaz hale getirildi. Halkımızın, yaşanan bu gibi durumlarda duyarlı olmalarını rica ediyor, zarar verenleri gören hemşehrilerimin emniyet güçlerine haber vermesini rica ediyoruz. Milli servetimizin heba edilmesini ve parkımıza yapılan bu hareketi kınıyoruz. Parkımız en kısa sürede onarılarak halkımızın hizmetine sunulacaktır" ifadelerini kullandı.

Çocuk parkından ne istediniz! Mersin'de akıl almaz olay - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçtı! Bakan Tunç duyurdu: Geçici tutuklama talep edildi - GündemEylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçtı! Bakan Tunç duyurdu: Geçici tutuklama talep edildiSudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı! Durumu kritik - GündemSudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı!Oğuz Murat Aci'nin öldüğü kazadan yaralı kurtulan arkadaşı dehşeti anlattı - GündemDehşet anlarını anlattı: Telefonum elimden alındıBöyle dolandırıcılık görülmedi! 'Yorum yap, para kazan' tuzağıyla 6 milyonluk vurgun - GündemBöyle dolandırıcılık görülmedi! 'Yorum yap, para kazan' tuzağıyla 6 milyonluk vurgunYSK Başkanı Yener'den seçim açıklaması: Deprem bölgesi seçime hazır - Gündem"Deprem bölgesi seçime hazır"Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Zorunlu olacak, yeni afet sigortası yolda - GündemEvi olan herkesi ilgilendiriyor!Demokrat Parti'de üst düzey istifa! İlay Aksoy görevi bıraktı - GündemDemokrat Parti'de üst düzey istifa! Görevi bıraktı
Sonraki Haber Yükleniyor...