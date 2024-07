Çocukların kavgasına aileler karıştı, 1 kişi canından oldu

Manisa'da çocukların havuz kavgası ailelerin araya girmesi ile büyüdü. Kalabalığı toplayıp ev basan öfkeli şahıs önce aracı ile duvara çarptı, sonra kapının önündeki adamı bıçaklayarak öldürdü...

Olay, Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi'nde yaşandı. Dün okul bahçesine kurulan havuzda kavga eden iki çocuğun aileleri de kavgaya dahil oldu. Büyüyen kavgada taraflardan biri, bugün akşam saatlerinde yanındaki kalabalık bir grupla diğer ailenin evine geldi.

Hafif ticari araçla önce duvara çarparak yıkan şahıs, ardından kapının önünde bulunan İsmail Sönmez'i (45) bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan İsmail Sönmez, olay yerine gelen ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İsmail Sönmez hayatını kaybetti.

Sokağa ise Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Sokakta geniş güvenlik önlemleri alınırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler A.S., R.S., Ö.S., Ş.S., Ş.S., A.S., V.S. ve S.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.