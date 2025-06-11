"Çok önemli aşamaları geçtik" deyip duyurdu! Kritik süreç haftaya başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Haziran 2025 13:58 - Güncelleme: 11 Haziran 2025 14:04 - Güncelleme:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sapanca Gölü Projesi ile ilgili yaptığı paylaşımda "Koruma ve ihya projemiz ile gölü çevreleyen kaçak yapıları ve iskeleleri kaldırıp doğal dokuyu ortaya çıkaracağız. Sapanca Gölü'müz nefes alacak" ifadelerini kullandı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise "Gölümüzü ülke ve dünya turizmine kazandırmak için çok önemli aşamaları geçtik. Projenin yapım aşaması için 18 Haziran'da ihaleye çıkıyoruz." açıklamasını yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı Sapanca Gölü Bisiklet ve Yürüyüş Yolu projesinde Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğüyle önemli bir aşamaya geçilmişti. Bakan Kurum, sosyal medyada projeyle ilgili videoyu paylaşırken, görüntülerde Sapanca Gölü için hazırlanan projeye dair detaylara yer verildi. "DOĞAL DOKUYU ORTAYA ÇIKARACAĞIZ" Bakan Kurum videolu paylaşımında, "Sapanca Gölü’müz nefes alacak. Koruma ve İhya Projemiz ile gölü çevreleyen kaçak yapıları ve iskeleleri kaldırıp doğal dokuyu ortaya çıkaracağız. Sapanca Gölü'müzün ekolojik dengesini korurken yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşlarımızı da doğayla buluşturacağız" ifadelerine yer verdi. "ÇOK ÖNEMLİ AŞAMALARI GEÇTİK" Bu paylaşım üzerine değerlendirmelerde bulunan Başkan Yusuf Alemdar, "Böylesine önemli ve Sakarya için tarihi nitelikte olan bir projeye Bakanımız himayeleri ve desteği çok kıymetlidir. Şehrin geleceğine iz bırakmak, ülkenin nadir güzelliklerden biri olan gölümüzü ülke ve dünya turizmine kazandırmak için çok önemli aşamaları geçtik. Projenin yapım aşaması için 18 Haziran'da ihaleye çıkıyoruz. Sapanca Gölü'nü koruyacak, içme suyu kaynağı olarak gelecek yüzyıllara, çocuklarımıza miras bırakacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci