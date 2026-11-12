COP31 devam ederken büyük dezenformasyon! DMM'dan iddialara net cevap

Antalya'da, Türkiye'nin ev sahipliğinde COP31 Zirvesi sürerken, Almanya merkezli Deutsche Welle büyük bir dezenformasyona imza attı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, resmi Birleşmiş Milletler verilerine değil, Almanya merkezli iki kuruluşun sübjektif ölçütlerine dayanan "Türkiye iklim endeksinde geriledi" iddialarını yalanladı. Açıklamada, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu güç payının yüzde 62,9'a, güneş enerjisinin ise 28 GW'a ulaştığı vurgulandı.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde, başta Almanya merkezli Deutsche Welle olmak üzere bazı basın yayın organları ile sosyal medyada dolaşıma sokulan "Türkiye iklim endeksinde geriledi" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Kurumdan yapılan açıklamada, bu söylemlerin tamamen art niyetli olduğu vurgulanarak, "Söz konusu iddialar kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlamaktadır" denildi.

RAPORUN KAYNAĞI SÜBJEKTİF ÖLÇÜTLERE DAYANIYOR

Söz konusu değerlendirmenin resmi bir Birleşmiş Milletler (BM) raporu veya verisi olmadığına dikkat çeken DMM, çalışmanın Almanya menşeli iki kuruluş tarafından kendi belirledikleri sübjektif kriterlerle hazırlandığını belirtti. Açıklamada, "Endeksteki iklim politikaları puanı, somut ve şeffaf verilere değil, sınırlı sayıda uzmanın görüşlerine dayanmaktadır." ifadelerine yer verildi ve bu dar kapsamlı bakış açısının Türkiye'nin sahadaki gerçekliğini temsil etmediğinin altı çizildi.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE YÜZDE 62,9'LUK REKOR PAY

Türkiye'nin yeşil enerji alanındaki somut verilerini de paylaşan Merkez, Ağustos 2026 sonu itibarıyla yenilenebilir kaynakların toplam kurulu güç içerisindeki payının yüzde 62,9 seviyesine ulaştığını duyurdu. Ayrıca, Türkiye'nin enerji altyapısındaki son bir yıllık net kapasite artışının yüzde 88,1'inin doğrudan yenilenebilir enerji yatırımlarından kaynaklandığı ifade edildi.

GÜNEŞ ENERJİSİ KAPASİTESİ 28 GW’A ULAŞTI

Elektrik üretimindeki dönüşüme de değinilen açıklamaya göre, 2026 yılının ilk altı aylık döneminde üretilen toplam elektriğin yüzde 61,5'i yenilenebilir kaynaklardan elde edildi. Özellikle güneş enerjisi alanında yaşanan büyük sıçramaya dikkat çekilerek, 2022 yılında 9,5 gigavat (GW) olan güneş enerjisi kurulu gücünün bugün 28 GW seviyesine kadar yükseldiği vurgulandı.

TARİHİ ADIMLAR VE COP31 BAŞKANLIĞI

Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelesinin sadece kapasite artışıyla sınırlı kalmadığı, yasal ve stratejik adımlarla da desteklendiği aktarıldı. Ülkenin İklim Kanunu'nu yürürlüğe koyduğu, Emisyon Ticaret Sistemi'ni kurduğu ve 2053 net sıfır emisyon hedefini resmi olarak benimsediği hatırlatıldı. Ayrıca Türkiye'nin, COP31 Başkanı sıfatıyla küresel iklim mücadelesindeki liderliğini uluslararası platformlarda kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Açıklamanın sonunda, ortaya atılan iddiaların Türkiye'nin yeşil enerji alanındaki çabalarını gölgelemeye yönelik bir dezenformasyon faaliyeti olduğuna işaret edildi. DMM, vatandaşları bu tür manipülatif bilgilere karşı uyararak, "Kamuoyunun ülkemizi hedef alan maksatlı ve asılsız paylaşımlara karşı dikkatli ve hassas olması önemle rica olunur." çağrısında bulundu.

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