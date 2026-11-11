Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, COP31 kapsamında Antalya'da yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan; Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Bosna Hersekli yetkililer ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında liderlerle ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Erdoğan, zirvenin ikinci gününde Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ve Konsey Üyesi Zeljko Komsic ile Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'yi kabul etti.

ÇİN İLE İŞ BİRLİĞİ GÜNDEMDE

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ile yapılan görüşmede Türkiye-Çin ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğine ivme kazandırmanın önemine işaret ederek yatırımlar, enerji, ticaret ve turizm başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin geliştirilebileceğini belirtti.

Orta Koridor ile Kuşak ve Yol Girişimi’nin uyumlu hale getirilebileceğini ifade eden Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi ile birlikte değerlendirildiğinde önemli bir iş birliği potansiyeli bulunduğunu kaydetti.

COP31'de diplomasi trafiği hızlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler

PAŞİNYAN İLE NORMALLEŞME SÜRECİ GÖRÜŞÜLDÜ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul eden Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin yapıcı adımlarla devam ettiğini söyledi.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınırken Erdoğan, süreçte sembolik ancak önemli adımlar atıldığını ifade etti. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecini yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini de belirtti.

COP31'de diplomasi trafiği hızlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler

BOSNA HERSEK'İN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEK MESAJI

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ve Konsey Üyesi Zeljko Komsic ile yapılan görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.

Erdoğan, Türkiye'nin Bosna Hersek'teki üç kurucu unsurun dostluğuna önem verdiğini belirterek ülkenin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve anayasal düzenine desteğin süreceğini vurguladı.

Türkiye'nin Althea misyonuna desteğinin devam edeceğini kaydeden Erdoğan, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere iş birliğinin geliştirilmesini önemsediklerini ifade etti.

COP31'de diplomasi trafiği hızlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler

AVUSTRALYA İLE TİCARET VE COP31 İŞ BİRLİĞİ

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüşmesinde ise Türkiye-Avustralya ilişkileri ve uluslararası konular ele alındı.

İki ülke arasındaki ticaret potansiyelinin mevcut seviyenin üzerinde olduğunu belirten Erdoğan, farklı alanlardaki iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan, COP31 kapsamında iki ülkenin ortak sorumluluk üstlendiğini vurgulayarak katkılarından dolayı Albanese'ye teşekkür etti.

COP31'de diplomasi trafiği hızlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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