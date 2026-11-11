Antalya'da düzenlenen Küresel İklim Zirvesi COP31'de yerli üretim meyveler katılımcıların beğenisine sunuldu. Yabancı katılımcılara Anamur muzu ve Karaman elması ikram edildi. Katılımcıların "Anamur muzu" diye seslenmesi renkli görüntüler oluşturdu. Alana yaklaşık 2 tır Anamur muzu getirildiği belirtildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Antalya'da düzenlenen COP31'in Mavi Bölge girişinde yabancı konuklara Anamur muzu ve Karaman elması ikram edildi. Yerli meyvelere yoğun ilgi gösteren yabancı katılımcıların "Anamur muzu" diye seslenmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de, Türkiye'nin yerli üretim meyveleri dünyanın dört bir yanından gelen konukların beğenisine sunuldu.

COP31'de katılımcılara yerli üretim muz ve elma ikramı: Alana tırlarla getirildi

Konferansın Mavi Bölge girişinde kurulan stantlarda katılımcılara Anamur muzu ve Karaman'da yetiştirilen elmalar ücretsiz ikram edildi. Yerli meyvelere yoğun ilgi gösteren yabancı konukların "Anamur muzu" diye seslenmesi renkli görüntüler oluşturdu.

COP31'de katılımcılara yerli üretim muz ve elma ikramı: Alana tırlarla getirildi

"İKİ TIR YERLİ MUZUMUZU KONUKLARIMIZA HEDİYE EDİYORUZ"

Anamur MUZBİR Başkanı Hasan Çatkaya, yerli muzun tanıtımına katkı sağlamak amacıyla COP31'de yer aldıklarını belirterek, "Ülkemizin yerli muzunu COP31'e getirip, burada gelen vatandaşlarımıza iki tır muz hediye ediyoruz. Yerli muzun ithal muzdan çok daha kaliteli olduğunu iddia ediyoruz. İkisinin de üniversitelerde analizleri yaptırılabilir. Yerli malı yurdum malı diyoruz. Tüketicilerimize en güzel şekilde muz üretmeye devam edeceğiz. Bıçak kemiğe dayansa da muzumuzu üreteceğiz" dedi.

COP31'de katılımcılara yerli üretim muz ve elma ikramı: Alana tırlarla getirildi

"ÜRETİCİLERİMİZ BİRLİK OLSUN, KOOPERATİF KURSUN"

Yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Çatkaya, üreticilerin birlik ve kooperatifler aracılığıyla ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırmasının önemine değindi. Çatkaya, "Çiftçilerimiz bir araya gelsin, birlik olsunlar, kooperatif kursunlar. Kendi muzlarını sarartıp İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, Konya'ya ve bütün illerimize doğrudan ulaştırsınlar. Doğrudan üreticiden tüketiciye ulaşmak, hem üreticiyi hem tüketiciyi korumaktır. Üretimde kararlıyız, üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

COP31 kapsamında Mavi Bölge girişinde Anamur muzunun yanı sıra Karaman'da yetiştirilen yerli elmalar da katılımcılara ikram edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala