Antalya'da COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı'nın düzenleneceği salona girişler başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan liderleri karşıladı. Erdoğan ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasındaki samimi diyalog dikkat çekti. Erdoğan, Leyen'i karşıladığı sırada, "Good morning. Maşallah, how are you" ifadelerini kullandı. Öte yandan Palau Devlet Başkanı Whipps Jr'ın Erdoğan ile özçekim yapması zirvede renkli anlara neden oldu.

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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı'nda salona girişler başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da zirveye katılan liderleri karşıladı.

COP31'de renkli anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özçekim yaptı

LEYEN İLE SAMİMİ DİYALOG

Erdoğan ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasındaki samimi diyalog dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leyen'i karşıladığı sırada, Türkçe karşılığı, 'günaydın, maşallah, nasılsın' olan "Good morning. Maşallah, how are you" ifadelerini kullandı.

COP31'de renkli anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özçekim yaptı

ERDOĞAN İLE ÖZÇEKİM YAPTI

Palau Devlet Başkanı Whipps Jr'ın Erdoğan ile tokalaşmasının ardından yaptığı hareket zirvede renkli anlara neden oldu.

Whipps Jr, karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı.

COP31'de renkli anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özçekim yaptı

GUTERRES İLE BİRLİKTE FİDAN DİKTİ

Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'nde zeytin fidanı dikti.

Erdoğan ve Guterres, 81 ilde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla eş zamanlı yapılan ağaçlandırma etkinliği kapsamında, zirve alanına zeytin fidanı dikti.

Programda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yer aldı.

COP31'de renkli anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özçekim yaptı

COP31 LİDERLER ZİRVESİ

Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Liderler Zirvesi gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'nde Dünya liderleri ile aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Zirveye 6 kıtadan 95 ülke ve 102 liderin katılımı bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta Türkiye'nin iklim vizyonunu anlatacak.

9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'daki COP31 Alanı'nda düzenlenen zirve, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'ni bir araya getiriyor

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