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Çorum’da feci olay: Ölüm direksiyon başında yakaladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çorum’da feci olay: Ölüm direksiyon başında yakaladı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum'un Alaca ilçesinde, traktör kullanırken kalp krizi geçiren 67 yaşındaki Hüseyin Ayhan hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Feci haber Çorum’dan geldi. Olay, sabah saatlerinde Alaca'ya bağlı Büyükcamili köyünde yaşandı. 

Çorum’da feci olay: Ölüm direksiyon başında yakaladı - 1. Resim

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, kendisine ait 19 EP 357 plakalı traktör ile Alaca'ya giden Hüseyin Ayhan (67), ilçede işlerini bitirdikten sonra köye dönmek üzere yola çıktı. Köy girişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Hüseyin Ayhan, traktörden düşerken kontrolden çıkan traktör ise devrildi. 

Çorum’da feci olay: Ölüm direksiyon başında yakaladı - 2. Resim

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

Kazayı gören köylüler 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istediler. Yapılan ihbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yaşlı adamın olay sırasında hayatını kaybettiği belirlendi.

Geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği tahmin edilen Hüseyin Ayhan'ın cesedi otopsi yapılanmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekiplerinin olayla ilgili olarak başlattı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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